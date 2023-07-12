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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Країни G7 погодили гарантії безпеки для України, Київ зобов’язується провести реформи

Країни G7 погодили гарантії безпеки для України, Київ зобов’язується провести реформи
Фото: Getty Images

Країни Великої сімки (G7) погодили гарантії безпеки для України та кроки для захисту від майбутньої агресії Російської Федерації.

Відповідний текст документа опублікувало видання Financial Times. Зазначається, що в обмін на це Київ зобов’язується провести реформи, зокрема, судової системи, цивільного контролю за Збройними силами України.

– Сьогодні ми розпочинаємо переговори, щоб формалізувати нашу незмінну підтримку України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції в євроатлантичне співтовариство, – йдеться у повідомленні.

В оприлюдненій заяві зазначається, що переговори з офіційним Києвом розпочнуться негайно.

До зобов’язань запросили приєднатися країни, що не входять до G7. Це включатиме постачання сучасної військової техніки на суші, в повітрі та на морі, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу в сфері кіберзахисту.

Джерело: Financial Times
Безпека, Війна в Україні, Велика сімка, ЗСУ, Київ, Реформи
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