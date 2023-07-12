Країни G7 погодили гарантії безпеки для України, Київ зобов’язується провести реформи
Країни Великої сімки (G7) погодили гарантії безпеки для України та кроки для захисту від майбутньої агресії Російської Федерації.
Відповідний текст документа опублікувало видання Financial Times. Зазначається, що в обмін на це Київ зобов’язується провести реформи, зокрема, судової системи, цивільного контролю за Збройними силами України.
– Сьогодні ми розпочинаємо переговори, щоб формалізувати нашу незмінну підтримку України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції в євроатлантичне співтовариство, – йдеться у повідомленні.
В оприлюдненій заяві зазначається, що переговори з офіційним Києвом розпочнуться негайно.
До зобов’язань запросили приєднатися країни, що не входять до G7. Це включатиме постачання сучасної військової техніки на суші, в повітрі та на морі, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу в сфері кіберзахисту.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк