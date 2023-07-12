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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не хочемо опинитися у війні з РФ – Бельгія про рішення НАТО щодо України

Не хочемо опинитися у війні з РФ – Бельгія про рішення НАТО щодо України
Фото: Getty Images

Наразі рішення запросити Україну до НАТО не принесе нікому користі, а лише посилить ризик зіткнення Альянсу з Росією.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє РБК-Україна.

– Я можу сказати, що формулювання щодо запрошення України досить сильні. І я впевнений, що Україна стане членом НАТО. Звичайно, є умови, одна з них – закінчення війни. І ми робитимемо все, щоб Україна виграла війну, включно з багатосторонніми гарантіями безпеки. Це умова номер один, ви повинні виграти війну. Щоб ви виграли війну, ми маємо надати вам військову допомогу, – сказав він.

Прем’єр Бельгії переконаний, що таке рішення НАТО не підштовхне Росію до продовження агресії.

– Я вважаю, що це рішення показує, що є повна підтримка країнами НАТО України для перемоги у цій війні. Але ми займаємось тонким балансуванням. Ми повністю підтримуємо Україну, і ця підтримка буде значною та довгою, але ми не хочемо самі опинитися у війні з Росією, – додав Олександр де Кроо.

Він наголосив, що ні Україні, ні Альянсу не буде користі, “якщо країни НАТО опиняться біля підніжжя війни з Росією”.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що гарантії безпеки не є заміною членства в НАТО.

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Джерело: РБК-Україна
Бельгія, Війна в Україні, НАТО, Росія
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