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Привіт від кіберпартизанів: у РФ по радіо оголосили, що Путін завершує “СВО”
На Авторадіо Курськ 106.7 в Тьоткино Курської області повідомили, що президент РФ Володимир Путін підписав указ Про припинення “СВО”.
Ефір заради “екстреного повідомлення” було перервано о 09:00 12 липня.
Крім того, в ефірі радіо анонсували екстрене звернення очільника Кремля до російського народу на восьму вечора.
– Привіт від українських кіберпартизанів, – прокоментував оприлюднене відео голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
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