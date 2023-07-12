У Білому домі все ще обговорюють передання Україні ракет ATACMS – ЗМІ
Сполучені Штати все ще вагаються, чи надсилати Україні будь-який зі своїх обмежених запасів армійських тактичних ракетних систем великої дальності відомих як ATACMS.
Про це пише The New York Times.
Зазначено, що двоє американських чиновників і один європейський посадовець на умовах анонімності розповіли про тихі дебати в адміністрації Байдена щодо того, чи варто надсилати хоча б кілька керованих ракет класу земля-земля, які “зарезервовані для інших загроз безпеці”.
Водночас у Пентагоні стверджують, що Україні наразі не потрібні ATACMS, які могли б досягати тилу ворога, зокрема в РФ та окупованому Криму.
Як і Сполучені Штати, Франція раніше виключала можливість надання Україні ракет більшої дальності через побоювання, що вони можуть бути використані для атаки на цілі в Росії, що призведе до ескалації конфлікту.
Однак вчора, 11 липня, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про рішення передати Україні ракети далекого радіусу дії для підтримки контрнаступу ЗСУ.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк