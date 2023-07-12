Україна стане членом НАТО попри спроби РФ цьому запобігти – Держдеп США

США заявили, що які б не були у Росії розрахунки та вимоги запобігти членству України в НАТО, вони будуть марними.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення Москва вимагала зобов’язань щодо того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, проте Вашингтон чітко дав зрозуміти, що це не обговорюється.

– Ми підтверджуємо це зобов’язання й сьогодні, і чітко дали зрозуміти, що Україна стане членом НАТО, – наголосив Міллер.

За словами речника Держдепу, які б розрахунки не робив Володимир Путін, йому варто лише поглянути на допомогу США в галузі безпеки, яку надали Україні, а також на допомогу в галузі безпеки, яку Україна дуже добре використала на полі бою.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи в Україні незадоволені тим, що на саміті у Вільнюсі Київ не отримав чіткої дати вступу у військовий блок, Міллер висловив розуміння, додавши, що на їхньому місці американці зверталися б з тими самими проханнями, що й українці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав три головні пріоритети саміту НАТО для України: гарантій безпеки, запрошення до Північноатлантичного блоку та зброї.

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