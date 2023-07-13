Ізраїль та інші країни ООН мають більше робити для України – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб Ізраїль брав більше участі в питанні допомоги Україні.

Очільник Франції на саміті у Вільнюсі наголосив, що зараз час грає на руку Україні, тому що Росія показала перші ознаки розколу і стала крихкою у військовому сенсі. Саме бунт бойовиків ПВК Вагнера показав слабкість Росії.

Еммануель Макрон висловив свою незмінну підтримку Україні, навіть якщо війна стане війною на виснаження.

На запитання журналістів, чи міг би Ізраїль збільшити допомогу Україні, Макрон відповів ствердно.

– Так, ми б сподівалися, що Ізраїль братиме більше участі в питанні України. Є й інші країни ООН, які вірять у демократичні цінності, але не надали багато обладнання. Ми сподіваємось, що у наступні місяці ці країни зможуть змінити ставлення і робитимуть більше, – сказав Еммануель Макрон.

Крім того, союзники по НАТО також можуть і повинні більше допомагати Україні, особливо під час контрнаступу.

Також Еммануель Макрон вважає, що президент Володимир Зеленський має право вимагати запрошення України до НАТО. Це справедливо для країни, на території якої йде війна.

– Це справедливо для українського президента – вимагати, тому що він перебуває в центрі війни, захищає суверенітет своєї країни, своїх людей. Ми маємо стояти поруч із міжнародними цінностями, захищаючи Європу. І це те, що ми робимо – ми захищаємо Україну, застосовуємо санкції щодо Росії, ми хотіли б уникнути ескалації та розширення конфлікту, – сказав президент Еммануель Макрон.

Джерело : Голос Америки

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