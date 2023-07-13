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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Путін наблизив НАТО до свого порогу: Остін про приєднання Швеції до блоку

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Надання Швеції дозволу стати 32-м членом НАТО було одним з “багатьох великих досягнень” на саміті Організації Північноатлантичного договору, що відбувся у Литві.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін у четвер, 13 липня.

— На початку Путін думав, що він може розколоти НАТО і розділити нас – НАТО насправді стало більшим, – сказав Остін, відзначивши нещодавній вступ Фінляндії до блоку та зелене світло для Швеції на вступ.

Під час інтерв’ю Остіна запитали, як російський диктатор реагує на розширення НАТО. Глава Пентагону сказав, що своїми діями Путін наблизив НАТО до свого порогу.

— Я впевнений, що Путін дуже стурбований. Такі країни, як Фінляндія і Швеція, приносять багато до блоку, тому ми раді бачити їх на борту, – сказав він, додавши, що “вони одразу ж принесуть користь блоку”.

Остін також повідомив, що існує “широка підтримка” виділення країнами-членами 2% свого валового внутрішнього продукту на оборонні витрати і надання Україні інвестицій, необхідних їй для самозахисту.

10 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина погодилася підтримати заявку Швеції на вступ до блоку.

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Джерело: CNN
Володимир Путін, Ллойд Остін, НАТО, Пентагон, Швеція
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