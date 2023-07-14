Путін назвав умови для продовження зернової угоди

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що продовжить зернову угоду тоді, коли буде виконано обіцянки, які давалися Росії раніше.

За його словами, на сьогодні не виконано жодного пункту в рамках “зернової угоди”, пов’язаного з російськими інтересами.

Одна з умов – під’єднання Россельхозбанка до SWIFT. Це, як сказав диктатор, пов’язано з рухом грошей при оплаті російської продукції.

Також Путін згадав домовленості про логістику, страхування та “інші моменти”.

Диктатор заявив, що поки не бачив нового листа генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, який було йому надіслано з пропозиціями щодо Чорноморської зернової ініціативи.

– Але ми в контакті зі співробітниками ООН. Я повторюю, що вони щиро прагнуть того, щоб західні країни виконали взяті на себе зобов’язання, але у них поки нічого не виходить, – сказав Путін.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував Путіну продовжити зернову угоду в обмін на підключення дочірньої компанії Россельхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Джерело : Интерфакс

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