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Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ збудувала новий корабель для ударів по Україні, однак є нюанс

російський корабель
Фото: Depositphotos

У Росії заявили про введення в стрій нового ракетного корабля Циклон, з якого збираються завдавати ударів по Україні. Водночас судно кілька разів не проходило необхідні випробування.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

Циклон у 12 разів менший за знищений крейсер Москва та, за даними росЗМІ, має на борту установки для пуску восьми крилатих ракет типу Калібр.

За словами речника ВМС, корабель було поставлено в стрій без відповідних випробувань.

Плетенчук зазначив, що спочатку Циклон мав їх пройти у 2021 році, однак не вдалось. Потім росіяни протягом 2022 року намагались провести це випробування, але теж не вийшло. На початку цього року РФ знову намагалась це зробити, однак безуспішно.

– Але вони ставлять його в стрій. Тому що їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив, – наголосив він.

Раніше у британській розвідці повідомили, що ВМС Росії створили новий Азовський військово-морський округ задля підтримки матеріально-технічних та контрпартизанських завдань.

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Корабель, Росія
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