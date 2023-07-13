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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У РФ низка телеканалів почали показувати Лебедине озеро і відео ГУР

У РФ низка телеканалів почали показувати Лебедине озеро і відео ГУР
Фото: Getty Images

Російські телеканали в Єкатеринбурзі та Красноярську почали показувати відео від української розвідки, в яких йшлося про те, що “настав час розплати”, а також кадри з балету Лебедине озеро.

Про це пише видання Борус.

Повідомляється, що в Красноярську мовлення низки державних каналів було перервано кадрами з балету Лебедине озеро, після чого росіяни також могли подивитися відео з українськими військовими.

Наприкінці ролика з українськими військовими з’явилися написи “Військова розвідка України” і “Прийшов час розплати” українською мовою.

Відео перервали трансляцію на таких держканалах РФ, як Перший канал, СТС, Звезда, РЕН ТВ та інші.

Про показ аналогічних відеороликів повідомили і в Єкатеринбурзі, пишуть 7х7 та Sota.

Наразі невідомо, з чим саме пов’язана така трансляція телеканалів.

Нагадаємо, у січні цього року в анексованому Криму та Бєлгородській області по телебаченню показали звернення президента України Володимира Зеленського, в якому він говорив про прийдешнє повернення територій під контроль українських Збройних сил.

З боку РФ лунали звинувачення в атаці на телеканали неназваних американців.

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Війна в Україні, Російська агресія, Росія
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