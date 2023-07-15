$300 млн для України: Палата представників погодила проєкт про оборонний бюджет США на 2024 рік
Палата представників Конгресу проголосувала за проєкт оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки на 2024 рік на суму в $886 млрд.
У проєкті оборонного бюджету Палати представників і проєкті Сенату на допомогу України закладено $300 млн. Це рівноцінно сумі, яку запитувала адміністрація президента США Джо Байдена, проте на $500 млн менше, ніж було погоджено минулого року.
Тоді в рамках оборонного бюджету США виділили Україні $800 млн. Розгляд оборонного бюджету в американському Сенаті вже заплановано на вівторок, 18 липня.
Видання The Hill зазначає, що ухвалення проєкту стало перемогою для спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканців.
Водночас Сенат США має проголосувати за власний проєкт закону про національну оборону. Потім обидві палати обговорюватимуть фінальний варіант NDAA. Пізніше законопроєкт має надійти на підпис президенту США Джо Байдену.
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