США можуть викупити у Тайваню ППО Hawk для України – ЗМІ

США викуплять списані ракети, які вони продали Тайваню, і нададуть їх Україні в рамках пакета військової допомоги.

Про це пишуть Taiwan News і China Times.

Так, у п’ятницю газета China Times із посиланням на неназване джерело повідомила, що ракети MIM-23 Hawk III, списані в червні, будуть продані США.

Як повідомляється, торік у результаті консультацій із високопоставленими чиновниками з національної безпеки було досягнуто угоди між двома країнами. Було вирішено, що після купівлі США ракети направлять в українську армію для боротьби з російськими безпілотниками і літаками, що летять низько.

Червневий раунд американської військової допомоги Україні містив ракети Hawk, а в січні Axios повідомив, що США звернулися до Ізраїлю з проханням надати ракети Hawk для України. Іспанія також почала відправляти ракети Hawk в Україну в жовтні 2022 року.

Міністерство національної оборони Тайваню відмовило Taiwan News у проханні прокоментувати повідомлення, але повідомило, що зброя утилізується відповідно до власних військових правил. Згідно з цими правилами, надлишки військової продукції не можуть бути продані, за винятком особливих випадків, затверджених міністерством.

За даними ВПС Тайваню, в період з 1965 по 2017 рік ракети Hawk використовувалися в 41 бойовому навчанні, успішно вражаючи цілі трохи більше ніж у 90% випадків. Ця зброя американського виробництва призначена для знищення літаків і перехоплення ракет противника і використовується багатьма іншими країнами, зокрема Сінгапуром і Японією.

Тайвань замінить списану зброю на ракету Sky Bow III (TK-3) місцевої розробки.

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