Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

США можуть викупити у Тайваню ППО Hawk для України – ЗМІ

Hawk missile
Фото: Getty Images

США викуплять списані ракети, які вони продали Тайваню, і нададуть їх Україні в рамках пакета військової допомоги.

Про це пишуть Taiwan News і China Times.

Так, у п’ятницю газета China Times із посиланням на неназване джерело повідомила, що ракети MIM-23 Hawk III, списані в червні, будуть продані США.

Як повідомляється, торік у результаті консультацій із високопоставленими чиновниками з національної безпеки було досягнуто угоди між двома країнами. Було вирішено, що після купівлі США ракети направлять в українську армію для боротьби з російськими безпілотниками і літаками, що летять низько.

Червневий раунд американської військової допомоги Україні містив ракети Hawk, а в січні Axios повідомив, що США звернулися до Ізраїлю з проханням надати ракети Hawk для України. Іспанія також почала відправляти ракети Hawk в Україну в жовтні 2022 року.

Міністерство національної оборони Тайваню відмовило Taiwan News у проханні прокоментувати повідомлення, але повідомило, що зброя утилізується відповідно до власних військових правил. Згідно з цими правилами, надлишки військової продукції не можуть бути продані, за винятком особливих випадків, затверджених міністерством.

За даними ВПС Тайваню, в період з 1965 по 2017 рік ракети Hawk використовувалися в 41 бойовому навчанні, успішно вражаючи цілі трохи більше ніж у 90% випадків. Ця зброя американського виробництва призначена для знищення літаків і перехоплення ракет противника і використовується багатьма іншими країнами, зокрема Сінгапуром і Японією.

Тайвань замінить списану зброю на ракету Sky Bow III (TK-3) місцевої розробки.

Читайте також
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Комплекс ППО Hawk

Війна в Україні, Китай, США, Тайвань
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Мене ніхто не зупинить: Залужний обіцяє повернути Крим, попри побоювання західних партнерів
США можуть викупити у Тайваню ППО Hawk для України – ЗМІ
Погрожують і шантажують: РФ змушує мобілізованих підписувати контракти
армія РФ російські військові
Буданов на Ставці розповів про ситуацію в Білорусі – Зеленський
Володимир Зеленський
Окупанти намагаються завадити висадці десанту ЗСУ на лівому березі Дніпра – Міноборони
ЗСУ на фронті
Загрожує до восьми років в’язниці: в Івано-Франківській області затримали фаната Путіна
хлопець зриває наручники
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
США можуть викупити у Тайваню ППО Hawk для України – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
США можуть викупити у Тайваню ППО Hawk для України – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
США можуть викупити у Тайваню ППО Hawk для України – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (14.07.2023)
США можуть викупити у Тайваню ППО Hawk для України – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь