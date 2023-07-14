В російському Курчатово пролунали вибухи: в місті розташована Курська АЕС
Вибухи пролунали в Курчатово Курської області, в районі, де розташована Курська АЕС.
Про це повідомляють місцеві жителі та російські Telegram-канали.
За попередніми даними, в Курській області спрацювала протиповітряна оборона.
Водночас як українські військові чи політики, так і представники російської влади поки не коментували інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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