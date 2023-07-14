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Ілля Нежигай, редактор стрічки

В російському Курчатово пролунали вибухи: в місті розташована Курська АЕС

В російському Курчатово пролунали вибухи: в місті розташована Курська АЕС
Фото: Depositphotos

Вибухи пролунали в Курчатово Курської області, в районі, де розташована Курська АЕС.

Про це повідомляють місцеві жителі та російські Telegram-канали.

За попередніми даними, в Курській області спрацювала протиповітряна оборона.

Водночас як українські військові чи політики, так і представники російської влади поки не коментували інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

АЕС, Вибух, Росія
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