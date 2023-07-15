Путін не переживе Україну: Блінкен назвав найшвидший спосіб завершити війну

Дуже потужний пакет підтримки від країн НАТО та гарантії безпеки для України на багато років вперед доведуть російському диктатору Володимиру Путіну, що він не дочекається втоми Заходу від допомоги Києву, і це “найшвидший спосіб завершити цю війну”.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в Індонезії на безпековому саміті країн Південно-Східної Азії.

На його думку, зміцнення української оборони позбавить Путіна ілюзій, що він якимось чином може “пережити Україну і десятки країн”, які її підтримують в захисті свободи та майбутнього.

– І це, напевно, найшвидший спосіб довести цю війну до кінця, тому що допоки Путін віритиме, що він може просто продовжувати це безкінечно, попри жахливі втрати, яких зазнала Росія… Шкода, якої він завдав власній країні, є надзвичайною… Стільки людей вбито на полі бою у м’ясорубці, яку створив сам Путін, – сказав Блінкен.

За його словами, зараз питання у тому, де і як закінчиться ця війна, але ці рішення має ухвалювати Україна.

– Ніхто так не хоче швидшого закінчення війни, як український народ, – підсумував американський дипломат.

Джерело : Голос Америки

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