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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Путін не переживе Україну: Блінкен назвав найшвидший спосіб завершити війну

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Дуже потужний пакет підтримки від країн НАТО та гарантії безпеки для України на багато років вперед доведуть російському диктатору Володимиру Путіну, що він не дочекається втоми Заходу від допомоги Києву, і це “найшвидший спосіб завершити цю війну”.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в Індонезії на безпековому саміті країн Південно-Східної Азії.

На його думку, зміцнення української оборони позбавить Путіна ілюзій, що він якимось чином може “пережити Україну і десятки країн”, які її підтримують в захисті свободи та майбутнього.

– І це, напевно, найшвидший спосіб довести цю війну до кінця, тому що допоки Путін віритиме, що він може просто продовжувати це безкінечно, попри жахливі втрати, яких зазнала Росія… Шкода, якої він завдав власній країні, є надзвичайною… Стільки людей вбито на полі бою у м’ясорубці, яку створив сам Путін, – сказав Блінкен.

За його словами, зараз питання у тому, де і як закінчиться ця війна, але ці рішення має ухвалювати Україна.

– Ніхто так не хоче швидшого закінчення війни, як український народ, – підсумував американський дипломат.

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Ентоні Блінкен

Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Володимир Путін, Держдеп США, Ентоні Блінкен, Російська агресія, США, США-Україна
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