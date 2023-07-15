В Ізраїлі був шпиталізований прем’єр Нетаньяху через погане самопочуття: що відомо

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху був шпиталізований у відділення невідкладної допомоги медичного центру через погане самопочуття.

Про це пише ізраїльське видання The Times of Israel.

Зазначається, що очільник уряду єврейської держави був доправлений в медцентр Шиба в місті Рамат-Гані.

– Його стан добрий, і він проходить медичні тести, – повідомили канцелярії прем’єр-міністра.

Джерела, близькі до прем’єра Ізраїлю, кажуть, що раніше Нетаньяху скаржився на погане самопочуття.

До шпиталізації прем’єр Ізраїлю перебував в будинку в Кейсарії.

Як пише Jerusalem Post із посиланням на джерела з медцентру, Нетаньяху втратив свідомість, в результаті чого впав і вдарився головою.

Згодом прем’єр єврейської держави виступив із заявою до ізраїльтян, де розповів деталі того, що трапилося.

– Вчора я провів деякий час у Кінереті з дружиною, на сонці, без шапки та без води. Не найкраща ідея, – розповів він посміхаючись.

Нетаньяху додав, що зараз почувається добре і закликав співвітчизників бути обережнішими у спеку, яка накрила Ізраїль.

Нагадаємо, Ізраїль від початку повномасштабного вторгнення намагається відстоювати так звану позицію нейтралітету. Офіційний Єрусалим відмовляється надавати Україні зброю та систему протиповітряної оборони Залізний купол, оскільки ізраїльські урядовці побоюються, що технології дістануться Ірану, який тісно співпрацює з Росією.

Водночас Ізраїль не підтримує агресію Росії проти України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.