Вигукували “Слава Путіну”: у Польщі на українку з трьома дітьми напали пʼяні чоловік і жінка
У місті Ополе (Польща) 45-річна українка Надія з Тернополя, яка разом із трьома дітьми поверталася автобусом із прогулянки, стала жертвою агресії з боку п’яних чоловіка та жінки.
Інцидент стався 6 липня на автобусній зупинці по вулиці Прушківській.
Українка розповіла, що з ними в автобусі їхала пара (на вигляд 25-27 років), від яких пахло алкоголем. Вони вийшли на тій самій зупинці.
За її словами, ще всередині жінка і чоловік зацікавилися тим, що вона розмовляє з дітьми українською мовою, а вийшовши з автобуса, раптом почали їх ображати, згадуючи російського диктатора Путіна.
Наостанок вони штовхнули українку і попрямували до найближчого магазину за алкоголем.
Надія викликала поліцію і залишилася чекати на зупинці. Тим часом п’яна пара повернулися з магазину. Вони махали перед обличчям пляшкою і показали середній палець, перш ніж сісти в автобус. Чоловік також вигукував “Слава Путіну” й “Україну на**й”.
Українка добре знає Ополе, бо вже 20 років приїжджає сюди працювати прибиральницею. Під час канікул діти, яким зараз 8, 10 і 13 років, приїхали провідати свою маму.
– Мені подобається Ополе, тому що люди тут милі та доброзичливі. Ця дружелюбність ще більше зросла після того, як Росія вторглася в Україну. Багато разів чула від людей слова підтримки. З такою агресією, яка торкнулася моєї родини, я зіткнулася вперше кілька днів тому, – розповіла жінка.
Поліція розшукує нападників. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі за образи за національною ознакою.
Правоохоронці сказали, що пошук цих чоловіка і жінки – питання часу, оскільки і автобус, і магазин обладнані камерами спостереження.
Джерело: Nowa Trybuna Opolska
Фото: Nowa Trybuna Opolska
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