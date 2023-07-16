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Китай і Росія починають спільні навчання в Японському морі

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

У неділю, 16 липня, китайська військово-морська флотилія вирушила до Японського моря, щоб приєднатися до військово-морських і військово-повітряних сил РФ для проведення навчань.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення Міноборони Китаю.

Військові навчання країн спрямовані на “забезпечення безпеки стратегічних водних шляхів”.

Зазначено, що навчання під кодовою назвою Північ/Взаємодія-2023 знаменують собою посилення військової співпраці між Китаєм і РФ після вторгнення Москви в Україну і відбуваються в той час, як Пекін продовжує ігнорувати заклики США відновити військову комунікацію.

Як пише Міноборони КНР, китайська флотилія у складі п’яти військових кораблів і чотирьох корабельних вертольотів вийшла зі східного порту Циндао і зустрінеться з російськими силами в “заздалегідь визначеному районі”.

Газета Global Times зазначає, що це буде перший випадок, коли в навчаннях візьмуть участь обидва російські флоти. Серед кораблів – Громкий і Совершенный, які раніше цього місяця провели окремі тренування з китайськими військово-морськими силами в Шанхаї з відпрацювання стройових прийомів, зв’язку та рятувальних робіт.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс повідомив, що, незважаючи на російське вторгнення в Україну, Китай становить для США більшу загрозу, оскільки китайський правитель Сі Цзіньпін має безпосередні плани щодо зміни світового порядку.

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Джерело: Reuters
Військові навчання, Китай, Росія
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