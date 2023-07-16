РФ начхати на життя: у Білорусі через радіо закликали чинити опір захопленню держави

У Гомельській області Білорусі місцевим жителям транслювали аудіозвернення через радіо, в якому закликали не брати участь у повномасштабній війні Росії проти України, а також не дати державі-агресору захопити власну країну.

Відповідний відеозапис, на якому водій записав це радіозвернення, почали поширювати у соціальних мережах. Попередньо, запис створили у Борщівці Гомельської області, розташованій за 15 км біля державного кордону України.

– Ворог вбиває дітей, жінок та старих людей. Завдає ударів по жилих районах та цивільній інфраструктурі. Треба готуватися до будь-яких викликів. Керівництву РФ начхати на життя росіян, а тим паче на життя білорусів та їхню свободу, – йдеться у повідомленні.

У зверненні зазначається, що РФ за допомогою провокацій та брехні намагається залучити жителів Білорусі до війни проти України, щоб разом з ними розділити відповідальність за воєнні злочини.

Білорусам розповіли, що РФ використовує територію РБ для ядерного шантажу всього світу, а також нагадали про передислокацію бойовиків приватної військової компанії Вагнера, які вчинили велику кількість злочинів.

Джерело : 24 канал

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