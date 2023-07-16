Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ начхати на життя: у Білорусі через радіо закликали чинити опір захопленню держави

РФ начхати на життя: у Білорусі через радіо закликали чинити опір захопленню держави
Фото: Pexels

У Гомельській області Білорусі місцевим жителям транслювали аудіозвернення через радіо, в якому закликали не брати участь у повномасштабній війні Росії проти України, а також не дати державі-агресору захопити власну країну.

Відповідний відеозапис, на якому водій записав це радіозвернення, почали поширювати у соціальних мережах. Попередньо, запис створили у Борщівці Гомельської області, розташованій за 15 км біля державного кордону України.

– Ворог вбиває дітей, жінок та старих людей. Завдає ударів по жилих районах та цивільній інфраструктурі. Треба готуватися до будь-яких викликів. Керівництву РФ начхати на життя росіян, а тим паче на життя білорусів та їхню свободу, – йдеться у повідомленні.

У зверненні зазначається, що РФ за допомогою провокацій та брехні намагається залучити жителів Білорусі до війни проти України, щоб разом з ними розділити відповідальність за воєнні злочини.

Білорусам розповіли, що РФ використовує територію РБ для ядерного шантажу всього світу, а також нагадали про передислокацію бойовиків приватної військової компанії Вагнера, які вчинили велику кількість злочинів.

Читайте також
У ДПСУ розповіли, чи є загроза для України з боку вагнерівців у Білорусі
ПВК Вагнер

Джерело: 24 канал
Автомобілісти, Білорусь, Білорусь-Росія, Війна в Україні, Радіо, Україна-Білорусь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ми забезпечимо реальну захищеність Європи від терору РФ: Зеленський про повітряний щит над Україною
РФ начхати на життя: у Білорусі через радіо закликали чинити опір захопленню держави
РФ завдала ударів по Основ’янському району Харкова: є постраждалі, спалахнула пожежа
РФ начхати на життя: у Білорусі через радіо закликали чинити опір захопленню держави
У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб
РФ начхати на життя: у Білорусі через радіо закликали чинити опір захопленню держави
Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди
зерно
Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів
РФ начхати на життя: у Білорусі через радіо закликали чинити опір захопленню держави
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
РФ начхати на життя: у Білорусі через радіо закликали чинити опір захопленню держави
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
РФ начхати на життя: у Білорусі через радіо закликали чинити опір захопленню держави
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь