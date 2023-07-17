Тут немає магії: експерти обговорили відмінності між тактикою наступу ЗСУ і військ США

Якби американські війська вели контрнаступ на території України, тоді США опиралися б на підтримку авіації. За допомогою літаків можна було б розбити укріплення російської армії перед відправленням української піхоти.

Так вважають колишній радник Пентагону Дмитро Альперович, дослідник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман, британський дослідник Роб Лі з євразійської програми Інституту зовнішньої політики.

Іноземні експерти зазначають, що українські воїни відчувають нестачу авіації, а також не мають великої кількості бронетехніки та артилерійського озброєння. На думку аналітиків, це призводить до більших втрат особового складу на фронті.

– Тут немає магії. Потрібно пройти через мінне поле. Ви зазнаєте багато втрат, – розповів Альперович.

На його думку, успішність американських військ могла стати кращою, проте не набагато. Він вважає, що США так би все одно не воювали, а спочатку розбомбили мінні поля та лінії окопів перед тим, як відправити туди хоча б одного солдата.

Проте Україна не має таких можливостей через нестачу відповідного озброєння, які могли б надати західні партнери та союзники.

Джерело : Голос Америки

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