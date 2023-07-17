Цинічний крок. Глава Єврокомісії засудила вихід РФ із зернової ініціативи
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн рішуче засудила заяви Росії про припинення дії Чорноморської зернової ініціативи.
Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.
– Я рішуче засуджую цинічний крок Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля ООН і Туреччини, – заявила вона.
Фон дер Ляєн зазначила, зо Європейський Союз працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу.
“Маршрутами солідарності” ЄС продовжить вивозити агропродовольчу продукцію з України та на світові ринки.
Нагадаємо, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди, яка завершується 17 липня.
Пізніше, на пресконференції, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що зернова угода може “увійти в історію як приклад успішної дипломатії”, попри рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.
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