ЄС хоче налагодити спільні закупівлі газу після відмови від російського імпорту

Європейський Союз хоче зробити постійними спільні закупівлі газу, які були антикризовим заходом після відмови від російського імпорту.

Про це пише Bloomberg з посиланням на документ Єврокомісії.

Єврокомісія пропонує розширити дію механізму, додавши закупівлю водню та декарбонізованих газів, таких як біометан.

У перспективі до спільних закупівель можуть увійти й інші енергетичні товари або послуги, такі як уловлювання та зберігання вуглецю.

Участь у платформі спільних закупівель буде добровільною і стане обов’язковою лише у разі чергової енергетичної кризи.

Згідно з документом, механізм, як і раніше, заборонятиме закупівлю газу в Росії. Це пов’язано з російською агресією проти України, використанням нею енергії як зброї, а також з метою диверсифікації постачань, спрямованої на відмову від викопного палива РФ.

Bloomberg зазначає, що Єврокомісія визнала успішною модель спільних закупівель газу.

Відбулося уже два тендери, які дозволили знайти та замовити 23 млрд куб. м газу, що еквівалентно приблизно 15% щорічних довоєнних постачань з Росії.

Ця пропозиція буде внесена до пакету водню та декарбонізації, який наразі обговорюється країнами-членами та Європейським парламентом.

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