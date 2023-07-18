Еквівалентна обстрілу людей, які голодують: Бербок про ракетну атаку РФ по Одесі

Кожна ракета, випущена Росією по українському порту Одеси, еквівалентна ракетному обстрілу людей, які голодують у світі.

Про це заявила глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 18 липня.

Її коментар пролунав після того, як Росія випустила ракети по українських портах на наступний день, як вийшла із зернової угоди.

Рішення Москви вийти із зернової угоди змусило ООН попередити, що це може призвести до голоду в усьому світі.

Після цього президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити роботу зернової ініціативи чи її аналога у тристоронньому форматі, без Росії.

У ніч на 18 липня росіяни здійснили масовану атаку дронами та ракетами на Одесу. Окупанти, зокрема, запустили шість крилатих ракет Калібр.

Українські військові збили усі, але уламки та вибухова хвиля пошкодили об’єкти портової інфраструктури міста і кілька приватних домівок.

Джерело : The Guardian

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