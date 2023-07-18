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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна стала “бойовою лабораторією” та показала, як потрібно воювати у ХХІ столітті – Воллес

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Міністр оборони Бен Воллес назвав Україну бойовою лабораторією для українських військ та їхніх західних союзників, які випробовують нове озброєння і технології у війні проти російських військ.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

За словами Воллеса, Україна настільки прагне вижити, що Київ відмовився від правил і норм мирного часу, щоб випробувати нову зброю і модифікації, запропоновані союзниками. Від цих інновацій виграють і союзники України.

— Вони (українці — Ред.) змушені були ризикувати й експериментувати з тим, що не знають, як воно працює. Вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це показало нам шлях, — сказав міністр оборони.

Бен Воллес наголосив, що дуже шкодує про ті обставини, за яких українцям довелося вчитися користуватися новим озброєнням, але це показало, як потрібно діяти у ХХІ столітті на полі бою.

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Бен Воллес

Раніше Воллес став об’єктом гарячих дискусій після заяв про те, що Велика Британія “не Amazon” і людям бракує вдячності, говорячи про Україну і президента Володимира Зеленського.

Джерело: Sky News
Бен Воллес, Велика Британія
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