Хорватію та Словенію накрили потужні зливи, щонайменше 4 людини загинули
У середу, 19 липня, Хорватію та Словенію накрив потужний шторм зі шквальним вітром і проливним дощем. Внаслідок негоди загинули щонайменше чотири людини, ще кілька дістали поранення.
Про це повідомляє Associated Press.
У хорватській столиці Загребі, за даними поліції, двоє чоловіків загинули від падіння дерев, ще один зазнав важких поранень через падіння будівельного крана.
У місті Чернік загинула людина, коли на її авто впало дерево.
Сильний дощ призвів до збоїв у роботі міського транспорту, спричинив перебої в електропостачанні й повалив дерева, заблокувавши вулиці.
#Unwetter in #kroatien #zagreb Baukran stürzt ein pic.twitter.com/cK3CH8XIL2
— Goran Majić (@Goran_Majic) July 19, 2023
У сусідній Словенії сильний вітер валив дерева і зривав дахи з будинків.
Одна людина загинула, ще одна – зазнала поранень, так само від падіння дерева, в районі озера Блед.
Несприятливі погодні умови сьогодні спостерігаються й у Львівській області. Через негоду без електрики залишилися 74 населені пункти, повідомив голова ОВА Максим Козицький.
Найбільше відключень на Дрогобицькому, Самбірському, Турківському та Стрийському напрямках.
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