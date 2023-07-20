Хорватію та Словенію накрили потужні зливи, щонайменше 4 людини загинули

У середу, 19 липня, Хорватію та Словенію накрив потужний шторм зі шквальним вітром і проливним дощем. Внаслідок негоди загинули щонайменше чотири людини, ще кілька дістали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

У хорватській столиці Загребі, за даними поліції, двоє чоловіків загинули від падіння дерев, ще один зазнав важких поранень через падіння будівельного крана.

У місті Чернік загинула людина, коли на її авто впало дерево.

Сильний дощ призвів до збоїв у роботі міського транспорту, спричинив перебої в електропостачанні й повалив дерева, заблокувавши вулиці.

У сусідній Словенії сильний вітер валив дерева і зривав дахи з будинків.

Одна людина загинула, ще одна – зазнала поранень, так само від падіння дерева, в районі озера Блед.

Несприятливі погодні умови сьогодні спостерігаються й у Львівській області. Через негоду без електрики залишилися 74 населені пункти, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Найбільше відключень на Дрогобицькому, Самбірському, Турківському та Стрийському напрямках.

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