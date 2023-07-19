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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Кандидат у президенти США Десантіс назвав війну в Україні “вторинним інтересом”

Рон ДеСантіс
Фото: Depositphotos

Губернатор штату Флорида та кандидат у президенти США Рон Десантіс применшив значення війни в Україні.

В інтерв’ю CNN він сказав, що війна, яку розв’язала Росія проти України, є другим чи третім за важливістю пріоритетом для Сполучених Штатів.

Деякі республіканці критикують Десантіса через те, що він називає війну в Україні “територіальною суперечкою”, яка не становить “життєво важливих” національних інтересів.

Та в інтерв’ю CNN він посилив свою риторику, назвавши війну “вторинним або третинним інтересом”. При цьому він сказав, що “готовий бути корисним, щоб довести її до завершення”.

— Метою має бути стійкий, довготривалий мир в Європі, але такий, який не заохочує агресію, – сказав губернатор Флориди.

На запитання, чи припинить він озброювати Україну або надавати їй фінансову підтримку в разі перемоги у виборах, Десантіс не відповів.

Натомість він висловився за те, щоб переорієнтувати американську армію з Європи на Азію та Китай.

— Я не збираюся зменшувати наші запаси і не відправляти (їх, – Ред.) на Тайвань. Я не збираюся робити нас менш здатними реагувати на потреби, – сказав Десантіс.

В інтерв’ю він назвав майбутнє острівної держави з обмеженим міжнародним визнанням “значним інтересом”.

Раніше Десантіс заявляв в інтерв’ю, що хотів би побачити “врегулювання” війни в Україні до 2025 року. Він також сказав, що американська армія не повинна бути втягненою у війну.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Вибори в США, Російська агресія, США
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