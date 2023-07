У центрі Йоганнесбурга пролунав вибух: дорога обвалилася, є постраждалі

Про це повідомила місцева радіостанція SABC. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька автомобілів.

За попередньою версією, причиною інциденту міг стати витік газу в підземному газопроводі. На місці працюють рятувальники, всі обставини уточнюються.

???????????? – There was an explosion in #Johannesburg. pic.twitter.com/8WpLb4V4PY

— ????????The Informant (@theinformantofc) July 19, 2023