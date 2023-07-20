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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У центрі Йоганнесбурга пролунав вибух: дорога обвалилася, є постраждалі

вибух у ПАР в центрі Йоганнесбурга

У середу, 19 липня, у ПАР в центрі Йоганнесбурга пролунав потужний вибух, який спричинив частковий обвал дороги.

Про це повідомила місцева радіостанція SABC. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька автомобілів.

За попередньою версією, причиною інциденту міг стати витік газу в підземному газопроводі. На місці працюють рятувальники, всі обставини уточнюються.

Людей закликають триматися якомога далі місця події та уникати доріг поблизу або на вулицях Сіммондс і Елофф у центрі Йоганнесбурга.

Прем’єр-міністр Гаутенга Паньяза Лесуфі, який перебуває на місці події, заявив, що пошкодження значні.

За його словами, від наслідків вибуху було врятовано дев’ятьох людей, які наразі перебувають в лікарні. Про загиблих інформації не надходило.

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