У центрі Йоганнесбурга пролунав вибух: дорога обвалилася, є постраждалі
У середу, 19 липня, у ПАР в центрі Йоганнесбурга пролунав потужний вибух, який спричинив частковий обвал дороги.
Про це повідомила місцева радіостанція SABC. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька автомобілів.
За попередньою версією, причиною інциденту міг стати витік газу в підземному газопроводі. На місці працюють рятувальники, всі обставини уточнюються.
???????????? – There was an explosion in #Johannesburg. pic.twitter.com/8WpLb4V4PY
— ????????The Informant (@theinformantofc) July 19, 2023
Людей закликають триматися якомога далі місця події та уникати доріг поблизу або на вулицях Сіммондс і Елофф у центрі Йоганнесбурга.
Прем’єр-міністр Гаутенга Паньяза Лесуфі, який перебуває на місці події, заявив, що пошкодження значні.
За його словами, від наслідків вибуху було врятовано дев’ятьох людей, які наразі перебувають в лікарні. Про загиблих інформації не надходило.
Suspected Gas explosion in Bree Street, Johannesburg CBD. pic.twitter.com/GqZInpx0kP
— Man’s NOT Barry Roux (@AdvoBarryRoux) July 19, 2023
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