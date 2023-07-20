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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Член Палати лордів Британії пропонує запросити РФ до НАТО в обмін на завершення війни

Індарджит Сінгх
Фото: Getty Images

Член Палати лордів Великої Британії Індарджит Сінгх припустив, що Росії можуть запропонувати перспективу членства у НАТО в обмін на виведення її військ із України.

Газета The Guardian пише, що Сінгх заявив про це у Палаті лордів.

Він вважає, що пропозиція членства у НАТО зашкодить іміджу диктатора Володимира Путіна як “сильної людини” та допоможе встановити мир у всьому світі.

За його словами, Путін любить зображати себе сильним.

– Пан Путін любить зображати себе сильним чоловіком, який захищає матінку-Росію від уявної загрози з боку НАТО. Якщо Захід відкрито запропонує Росії членство в НАТО в обмін на її повне виведення військ з України, це повністю зруйнує довіру до Путіна, допоможе припинити страждання українського народу і сприятиме справі миру у всьому світі, – сказав Сінгх.

На цю заяву відреагував член Палати лордів Тарік Ахмад. Він висловив упевненість у тому, що лорд Сінгх має добрі наміри, але додав, що не може погодитися з його пропозицією.

– Є лише один, хто може зупинити цю війну, це Путін, і він може зробити це просто зараз, – сказав Ахмад.

Видання нагадало, що Сінгх раніше вже робив неоднозначні пропозиції. Зокрема, у жовтні 2022 року він казав, “якщо розформувати НАТО, то це могло б дати Путіну шлях до відступу, якого він так відчайдушно потребує”, а “якщо це не спрацює, то принаймні покаже росіянам, що Путін за людина”.

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Джерело: The Guardian
Велика Британія, Володимир Путін, НАТО, Росія
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