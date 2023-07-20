Світові ціни під загрозою: CNN про вихід РФ із зернової угоди та можливий вплив Китаю

Російський диктатор Володимир Путін поставив під загрозу світові ціни на продовольство на тлі виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи та бомбардувань українських портів.

Про це йдеться в аналізі американського телеканалу CNN.

Канал звертає увагу на останні бомбардування портової інфраструктури в місті Одеса та Одеській області.

У Кремлі стверджують, що це начебто “відплата” за нещодавнє пошкодження Керченського мосту, який з’єднує незаконно окупований Крим із материковою частиною Росії.

Однак CNN звертає увагу, що удари по українських портах збігаються в часі з відмовою РФ від зернової угоди, в рамках якої Україна могла експортувати своє зерно та іншу агропродукцію до країн світу через Чорне море.

За словами кореспондента телеканалу Алекса Марквардта, який перебуває в Одесі, протягом останніх ночей місто зазнало найбільш жорстких бомбардувань від початку повномасштабної війни.

Як спрогнозувала в коментарі CNN адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер, Росія продовжуватиме завдавати ударів по об’єктах інфраструктури України на тлі військових невдач окупантів на фронті.

– Якщо ти бандит і агресор, завжди простіше обстріляти ракетами і дронами цивільну інфраструктуру. Отже, я вважаю, що ми повинні очікувати найгіршого від РФ, оскільки вона продовжує боротьбу на полі бою, – заявила Павер.

Вона додала, що диктатор Путін “грає в рулетку” з мешканцями найбідніших країн світу, яким загрожує голод.

За словами Павер, повернення РФ до зернової угоди потребуватиме тиску не лише з боку Сполучених Штатів і ООН, але й тих країн Африки, які “найбільше постраждають від вищих цін на зерно”.

Українське зерно як ключ до продовольчої безпеки

CNN називає українське зерно ключем до постачання продовольства на світовий ринок.

Телеканал зазначає, що ціни на пшеницю та кукурудзу на світових ринках підскочили в понеділок, 17 липня, – після того, як Росія вийшла з угоди. Чергове підвищення цін відбулося в середу, 19 липня, після атаки на одеські порти та “після того, як зникла надія” на те, що РФ знову приєднається до зернової ініціативи.

Так, ф’ючерси на пшеницю, кукурудзу та ріпак на паризькій біржі Euronext досягли багатомісячного максимуму – 7,8, 5,7 та 5,6% відповідно. А ф’ючерси на пшеницю в Чикаго зросли майже на 8% – до $7,25 за бушель.

Журналісти звертають увагу, що минулого року економічні потрясіння, включно з наслідками війни в Україні та пандемії, стали основними причинами гострої нестачі продовольства в 27 країнах світу, що зачепило майже 84 млн людей.

А в міжнародній некомерційній організації IRC (International Rescue Committee) наголошували, що зрив зернової угоди “найбільше вдарить по тих, хто перебуває на межі голодної смерті”.

Чи зможуть Туреччина та Китай повернути РФ до угоди

CNN нагадує, що Туреччина разом із ООН виступали посередниками Чорноморської зернової ініціативи. Тепер турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган планує провести переговори з диктатором Путіним у серпні.

Як пояснив у коментарі каналу професор Університету Санкт-Галлена (Швейцарія) Саймон Евенетт, без нової зернової угоди можна буде використовувати залізницю для доставки українського зерна до портів Румунії чи південно-східної Європи. Проблеми в обох цих сценаріях – час і гроші. Водночас можливості портів у Румунії наразі розширюються.

Варто також зауважити, що на українське зерно розраховував Китай, який має досить тісні відносини з РФ. Евенетт пояснив, що Китай теоретично міг би натиснути на Росію, щоб та повернулася до Чорноморської зернової ініціативи. Тим більше, що китайські території постраждали від посухи.

– Якщо ці посухи виявляться такими значними, як на цьому наголошують, то, можливо, Пекін буде змушений використовувати важелі тиску на Росію, щоб пом’якшити це. Але я думаю, що тут є низка “якщо”. Поки що незрозуміло, чи дійсно Пекін значно турбують власні потреби в продовольчій безпеці, – пояснив професор.

Як відомо, 17 липня в Кремлі оголосили, що РФ не продовжуватиме дію зернової угоди.

У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський запропонував ООН і Туреччині спільно забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

Останніми днями Росія під час нічних атак цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах в портах Одеси та Чорноморська, завдавши значної шкоди їх інфраструктурі та знищивши десятки тонн зерна.

У відповідь на удари Володимир Зеленський доручив військовим посилити захист людей і портової інфраструктури.

Джерело : CNN

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