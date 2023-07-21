Буде відповідь, більше енергії для перемоги і відновлення справедливості: Зеленський про атаки РФ

Лише абсолютне зло може завдавати ракетних ударів, які здійснює Росія. Проте буде відповідь, іще більше консолідації світу для захисту і спільних дій, енергії заради перемоги, прагнення справедливості, справедливого покарання РФ за всі злочини цієї війни.

Про це у вечірньому відеозверненні за 21 липня заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаки РФ по Одеській, Чернігівській, Донецькій та інших областях.

Президент провів тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій розібрали питання захисту міст, громад, портів від російських ударів.

– Якщо хтось там у Росії сподівається, ніби вони зможуть зробити Чорне море простором свавілля й тероризму, то в них це не вийде. Знаємо, як захиститися, бачимо у світі готовність працювати разом надалі й більш активно, щоб дати спокій цьому регіону, – запевняє глава держави.

Зеленський сьогодні ввечері планує провести перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Серед найголовніших тем – Чорноморський регіон, продовольча безпека та інші.

– Як і завжди, на Ставці були детальні доповіді військових, розвідок, прикордонників щодо наявної ситуації на передовій. І не лише на ключових напрямках активних дій, а й загалом щодо кордону, ймовірного розвитку ситуації.

Тема постійної уваги – забезпечення боєприпасами, виробництво снарядів і дронів, а не лише постачання від партнерів. Щотижня Україна фіксує більші результати та зростання можливостей.

Президент подякував усім українським військовим, льотчикам, зенітникам, мобільним вогневим бригадам за влучність і здатність повертати своє.

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