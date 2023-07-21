Ердоган сподівається на продовження зернової угоди і планує поговорити з Путіним

Туреччина виступає проти припинення Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, пише агентство Anadolu.

Він наголосив, що припинення угоди не лише підвищить світові ціни на продовольство, але й матиме низку інших наслідків, починаючи від голоду в деяких регіонах і закінчуючи новими хвилями міграції.

– Ми без вагань виступаємо за продовження ініціативи, щоб запобігти цьому. Я вважаю, що, детально обговоривши це питання з Путіним, ми забезпечимо продовження цього гуманітарного руху, – наголосив президент Туреччини.

Також Ердоган сказав, що у російського диктатора Путіна є певні очікування від Заходу щодо зернової угоди, зазначивши, що “західні країни повинні вжити заходів щодо цього”.

Президент Туреччини додав, що, ймовірно, незабаром у нього буде телефонна розмова з Путіним, не чекаючи їхньої особистої зустрічі у серпні.

– Я вірю, що ми забезпечимо продовження Чорноморської зернової ініціативи до того, як процес затягнеться, – сказав він.

Раніше видання Bild із посиланням на експерта повідомило, що російський диктатор Володимир Путін може повернутися до зернової угоди через тиск Туреччини та Китаю.

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