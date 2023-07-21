Після арешту Гіркіна: у Москві затримали колаборанта Губарєва
У п’ятницю, 21 липня, у Москві затримали колишнього “народного губернатора” Донецької області Павла Губарєва.
За даними росЗМІ, Губарєва затримали біля будівлі Міщанського районного суду, коли він давав коментар журналістам у справі Ігоря Стрєлкова.
З відео очевидців випливає, що до нього підійшли кілька поліцейських у формі. Люди, які зібралися біля будівлі суду, зустріли дії поліції криками Ганьба!
Перед цим Губарєв вийшов з одиночним пікетом до будівлі суду, вимагаючи звільнити свого соратника Ігоря Стрєлкова.
Оновлено 21:39. Згодом Павло Губарєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що після затримання його “відпустили після розʼяснень про неприпустимість одиночних пікетів”.
Павло Губарєв – один із терористів “ДНР”, навесні 2014 року оголосив себе “народним губернатором” Донецької області.
Вербував людей до збройних формувань сепаратистів та допомагав захоплювати українські території.
Нагадаємо, що сьогодні у Москві заарештували ексватажка “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).
Суд відправив його у СІЗО на два місяці, до 18 вересня. Гіркіна звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.