Після арешту Гіркіна: у Москві затримали колаборанта Губарєва

У п’ятницю, 21 липня, у Москві затримали колишнього “народного губернатора” Донецької області Павла Губарєва.

За даними росЗМІ, Губарєва затримали біля будівлі Міщанського районного суду, коли він давав коментар журналістам у справі Ігоря Стрєлкова.

З відео очевидців випливає, що до нього підійшли кілька поліцейських у формі. Люди, які зібралися біля будівлі суду, зустріли дії поліції криками Ганьба!

Перед цим Губарєв вийшов з одиночним пікетом до будівлі суду, вимагаючи звільнити свого соратника Ігоря Стрєлкова.

Оновлено 21:39. Згодом Павло Губарєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що після затримання його “відпустили після розʼяснень про неприпустимість одиночних пікетів”.

Павло Губарєв – один із терористів “ДНР”, навесні 2014 року оголосив себе “народним губернатором” Донецької області.

Вербував людей до збройних формувань сепаратистів та допомагав захоплювати українські території.

Нагадаємо, що сьогодні у Москві заарештували ексватажка “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Суд відправив його у СІЗО на два місяці, до 18 вересня. Гіркіна звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в інтернеті. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Джерело : Медуза

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