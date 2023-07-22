Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Атака Житомирщини Шахедами: постраждали об’єкт інфраструктури та приватні будинки
Зеленський підписав закон щодо звільнення військових в запас після висновку ВЛК
У Києві чоловік три роки ґвалтував доньок співмешканки – його засуджено до 15 років тюрми
До гасіння залучали вертоліт та катер: у Москві сталася масштабна пожежа в лазні
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ намагається усунути ринкового конкурента: засідання Радбезу ООН через зрив зернової угоди

зерно
Фото: Depositphotos

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй зібралася для обговорення зриву Росією Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН. Там стверджують, що зернова угода принесла користь біднішим країнам, допомігши знизити ціни на продовольство на понад 23% у всьому світі.

– Нова хвиля атак на українські порти може мати далекосяжні наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема, у країнах, що розвиваються, – заявила очільниця ООН з політичних питань Розмарі Дікарло в Раді безпеки ООН.

У межах Всесвітньої продовольчої програми ООН відправили близько 725 тис. тонн українського зерна для допомоги жителям в Афганістані, Джибуті, Ефіопії, Кенії, Сомалі, Судані та Ємені.

РФ веде переговори щодо експорту продовольства до країн, які найбільше потребують агропродукції, після виходу з угоди, але поки не підписала жодних контрактів, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін.

Зрив зернової угоди – це удар в спину

Представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд зазначила, що вихід Росії з зернової угоди Кенія назвала ударом у спину країн Африканського Рогу, які вже постраждали від посухи.

– Російські ракетні обстріли знищили понад 60 тис. тонн зерна. Цього достатньо, щоб прогодувати 270 тис. людей протягом року, – підрахувала представниця Британії.

Вудворд погодилася з заявою представника США і сказала, що російський експорт продовольства значно перевищує довоєнний рівень. Водночас вона звернула увагу, що санкції ніколи не накладалися на російський експорт продовольства та добрив.

– Велика Британія працювала зі своїм банківським і страховим секторами, щоб полегшити транзакції, а ООН невтомно трудилася над розв’язанням проблем РФ. Ми знаємо, що так звані причини розірвання угоди Росією – нісенітниця. До 24 млн тонн українського продовольства зараз може не потрапити на світові ринки через РФ. Останні вимоги РФ прирівнюються до того, щоб тримати в заручниках людей, що голодують у світі. Їжа – не зброя, – вважає вона.

РФ намагається заробити на голоді людей

Представник України в Радбезі ООН Сергій Кислиця вважає вихід Росії з Чорноморської зернової угоди та атаки на українські порти спробою заробити прибутки за рахунок мільйонів людей у ​​всьому світі. Він стверджує, що дії Москви не можуть бути виправдані жодними нормами міжнародного права.

– Постійні цинічні атаки країни – це не що інше, як спроби усунути ринкового конкурента, свідомо підвищити ціни на продукти та отримати прибуток за рахунок мільйонів людей у ​​всьому світі, – сказав він.

Кислиця закликав міжнародну спільноту засудити дії Росії, а також окремо закликав ООН створити гуманітарний коридор у Чорному морі.

Знищеного зерна достатньо,
щоб прогодувати 270 тис. людей протягом року

За словами представниці Британії Барбари Вудворд, кількості зерна, знищеного під час російських нападів на українські порти, було достатньо, щоб прогодувати близько 270 тис. людей протягом року.

Звертаючись до Ради Безпеки ООН, вона сказала, що Росія знищила обладнання, а це ускладнило завантаження зерна на кораблі. Вона нагадала, що Москва знищила їжу та могла вбити цивільних моряків.

– Цим каральним діям немає жодного виправдання. Їжа – не зброя, – додала Вудворд.

Вона назвала так звані причини виходу Росії з Чорноморської зернової угоди нісенітницею і сказала, що Україна не висувала нових вимог.

– Вона не хоче нічого іншого, ніж зробити свою їжу доступною для світу, – вважає представниця Британії.

Близько 24 млн тонн українського продовольства тепер може не потрапити на світові ринки внаслідок дій Москви, сказала вона. Вудворд додала, що дії РФ вже спровокували підвищення цін, що дуже швидко вплинуло на найбідніші країни світу.

Читайте також
РФ використала деякі хитрощі: Гуменюк про тактику Москви для атаки по Півдню України
РФ пошкодила зернові термінали в Одесі

Джерело: The Guardian, Sky News
Війна в Україні, Велика Британія, Зерно, ООН, Порти, Ракетні удари Росії, Сергій Кислиця, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна та США обговорюють поставку ATACMS, рішення за Байденом – Салліван
РФ намагається усунути ринкового конкурента: засідання Радбезу ООН через зрив зернової угоди
Темпи просування ЗСУ повільніші, оскільки наступ розпочався пізніше, ніж очікувалося – Зеленський
Військовий ЗСУ керує дроном
Гучні вітання: в окупованому Токмаку прогриміли вибухи
РФ намагається усунути ринкового конкурента: засідання Радбезу ООН через зрив зернової угоди
РФ завдала авіаударів по Нью-Йорку на Донбасі: чотирьох людей поранено
Скидання ФАБ-250 на Нью-Йорк Донецької області 26 травня 2023
Уряд дав старт масовому виробництву боєприпасів для БпЛА – Федоров
дрон
Відео
Суспільство Пояснюємо
В Україні з’являться помічники ветеранів: що відомо про вакансії, умови та обов’язки

Хто може стати помічником ветерана та які обов’язки передбачені для таких працівників – читайте в матеріалі.

Яна Брензей, Юлія Соколова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.07.2023)
РФ намагається усунути ринкового конкурента: засідання Радбезу ООН через зрив зернової угоди
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.07.2023)
РФ намагається усунути ринкового конкурента: засідання Радбезу ООН через зрив зернової угоди
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.07.2023)
РФ намагається усунути ринкового конкурента: засідання Радбезу ООН через зрив зернової угоди
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.07.2023)
РФ намагається усунути ринкового конкурента: засідання Радбезу ООН через зрив зернової угоди
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь