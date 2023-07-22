РФ намагається усунути ринкового конкурента: засідання Радбезу ООН через зрив зернової угоди

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй зібралася для обговорення зриву Росією Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН. Там стверджують, що зернова угода принесла користь біднішим країнам, допомігши знизити ціни на продовольство на понад 23% у всьому світі.

– Нова хвиля атак на українські порти може мати далекосяжні наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема, у країнах, що розвиваються, – заявила очільниця ООН з політичних питань Розмарі Дікарло в Раді безпеки ООН.

У межах Всесвітньої продовольчої програми ООН відправили близько 725 тис. тонн українського зерна для допомоги жителям в Афганістані, Джибуті, Ефіопії, Кенії, Сомалі, Судані та Ємені.

РФ веде переговори щодо експорту продовольства до країн, які найбільше потребують агропродукції, після виходу з угоди, але поки не підписала жодних контрактів, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін.

Зрив зернової угоди – це удар в спину

Представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд зазначила, що вихід Росії з зернової угоди Кенія назвала ударом у спину країн Африканського Рогу, які вже постраждали від посухи.

– Російські ракетні обстріли знищили понад 60 тис. тонн зерна. Цього достатньо, щоб прогодувати 270 тис. людей протягом року, – підрахувала представниця Британії.

Вудворд погодилася з заявою представника США і сказала, що російський експорт продовольства значно перевищує довоєнний рівень. Водночас вона звернула увагу, що санкції ніколи не накладалися на російський експорт продовольства та добрив.

– Велика Британія працювала зі своїм банківським і страховим секторами, щоб полегшити транзакції, а ООН невтомно трудилася над розв’язанням проблем РФ. Ми знаємо, що так звані причини розірвання угоди Росією – нісенітниця. До 24 млн тонн українського продовольства зараз може не потрапити на світові ринки через РФ. Останні вимоги РФ прирівнюються до того, щоб тримати в заручниках людей, що голодують у світі. Їжа – не зброя, – вважає вона.

РФ намагається заробити на голоді людей

Представник України в Радбезі ООН Сергій Кислиця вважає вихід Росії з Чорноморської зернової угоди та атаки на українські порти спробою заробити прибутки за рахунок мільйонів людей у ​​всьому світі. Він стверджує, що дії Москви не можуть бути виправдані жодними нормами міжнародного права.

– Постійні цинічні атаки країни – це не що інше, як спроби усунути ринкового конкурента, свідомо підвищити ціни на продукти та отримати прибуток за рахунок мільйонів людей у ​​всьому світі, – сказав він.

Кислиця закликав міжнародну спільноту засудити дії Росії, а також окремо закликав ООН створити гуманітарний коридор у Чорному морі.

Знищеного зерна достатньо,

щоб прогодувати 270 тис. людей протягом року

За словами представниці Британії Барбари Вудворд, кількості зерна, знищеного під час російських нападів на українські порти, було достатньо, щоб прогодувати близько 270 тис. людей протягом року.

Звертаючись до Ради Безпеки ООН, вона сказала, що Росія знищила обладнання, а це ускладнило завантаження зерна на кораблі. Вона нагадала, що Москва знищила їжу та могла вбити цивільних моряків.

– Цим каральним діям немає жодного виправдання. Їжа – не зброя, – додала Вудворд.

Вона назвала так звані причини виходу Росії з Чорноморської зернової угоди нісенітницею і сказала, що Україна не висувала нових вимог.

– Вона не хоче нічого іншого, ніж зробити свою їжу доступною для світу, – вважає представниця Британії.

Близько 24 млн тонн українського продовольства тепер може не потрапити на світові ринки внаслідок дій Москви, сказала вона. Вудворд додала, що дії РФ вже спровокували підвищення цін, що дуже швидко вплинуло на найбідніші країни світу.

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