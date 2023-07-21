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Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Росіяни мають слабкі місця: глава ЦРУ оптимістично оцінив контрнаступ ЗСУ

Вільям Бернс
Фото: Getty Images

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що залишається оптимістом щодо контрнаступу української армії та перспектив її просування.

Таку заяву він зробив на форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо). У своїх оптимістичних оцінках глава ЦРУ посилався на дані розвідки.

За словами Бернса, армія РФ страждає від деяких значних “структурних недоліків”, що приховані за її стійкою обороною на фронті. Серед слабких місць окупантів – низький моральний дух, погане командування, а також “безлад” серед політичного та військового керівництва Росії.

– Це буде важке завдання, але ми, як розвідувальне агентство, зробимо все можливе, щоб забезпечити таку розвідувальну підтримку та обмін інформацією, які допоможуть українцям досягти прогресу, – наголосив Бернс.

Директор ЦРУ додав, що червневий заколот найманців ПВК Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним “оголив деякі суттєві недоліки системи, яку побудував Путін”. За його словами, росіяни звикли до образу свого диктатора “як арбітра порядку”, однак заколот цей образ зруйнував.

Путін, ймовірно, намагатиметься не створювати враження, що він надто гостро реагує на ситуацію з “вагнерівцями”, прогнозує Бернс.

Він також повідомив, що заколот став “унікальною можливістю” для ЦРУ здійснювати вербування в Росії.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив американському генералу Марку Міллі про успіхи українських військ на кількох напрямках.

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воїни ЗСУ

Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, Вільям Бернс, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія, США, ЦРУ
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