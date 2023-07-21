Вихід РФ із зернової ініціативи. Румунія готова допомогти Україні з експортом збіжжя

Після виходу Росії з зернової угоди Румунія готова допомогти Україні експортувати збіжжя за кордон. Порт у місті Констанца, що на березі Чорного моря, має можливість приймати додаткові вантажі до середини серпня.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву голови бізнес-асоціації порту Констанца щодо збільшення пропускної здатності суден.

Як пише видання, ще до того, як окупанти відмовилася від надання безпечного коридору для перевезення збіжжя через порти України, порт Констанца став найбільшим альтернативним маршрутом транспортування. Від початку війни через нього проходить приблизно третина українського експорту зерна.

Через відставання у зборі врожаю на внутрішньому ринку та небажання деяких румунських фермерів продавати свій врожай за низькими цінами, потужності для обробки українського зерна будуть доступні до середини серпня, повідомив керівник портовим оператором Comvex і президент Асоціації підприємців порту Констанца Віорел Панаїт.

– Збір урожаю в Румунії починається дещо пізніше, ніж в Україні, що створює паузу між двома врожаями. Деякі румунські фермери все ще притримують свій урожай, тому продажі наразі перебувають у стані стагнації, – сказав він.

Загалом за пів року 2023-го в румунському порту було оброблено 15,25 млн тонн зернових, що на 24,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили в адміністрації порту Констанца.

На частку українського зерна припало 7,5 млн тонн. Для порівняння, за весь 2022 рік румунські портовики обробили 8,6 млн тонн українського зерна.

Нагадаємо, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди, яка завершилася 17 липня.

Ввечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що компанії, які володіють суднами, готові продовжувати постачання зерна, якщо Україна та Туреччина будуть забезпечувати прохід суден.

І вже в ніч проти 19 липня Росія цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах портів Одеса та Чорноморськ. Руйнувань зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra та CMA CGM Group.

Окупанти вже третю добу ціленаправлено обстрілюють порти Одеси та Миколаєва та знищують українське зерно.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.