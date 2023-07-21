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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вже не здатні компенсувати витрачене: Юсов про обсяги виробницва ракет в Росії

Вже не здатні компенсувати витрачене: Юсов про обсяги виробницва ракет в Росії

Попри західні санкції, Росія продовжує виробляти ракети для обстрілів території України.

Однак обсяги виробництва суттєво зменшилися, наразі РФ не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– За кількістю все-таки різниця є величезною. Якщо ми згадаємо кількість ракет, які використовувались в одному ударі, та інтервали між ними на початку вторгнення, і те, що відбувається сьогодні, то це неспівмірні речі. Вони, навіть продовжуючи виробництво і нарощуючи певним чином ракетне озброєння, не здатні компенсувати вже витрачений ракетний потенціал, – сказав він.

Юсов зазначив, що під час виробницва ракет Росія продовжує використовувати іноземні комплектовальні, зокрема, мікросхеми, чипи.

Обхід санкцій, за словами представника ГУР, відбувається у різний спосіб – є просто чорна контрабанда, а є “величезна сіра історія”.

– Низка країн, які, наприклад, не приєдналися до санкцій ЄС і США проти Росії, можуть закуповувати певні товари подвійного призначення або товари, в яких містяться цікаві для російського ВПК елементи. І потім уже, через окремі фірми, здебільшого не в рамках державної політики, ці речі потрапляють на російський ринок, – пояснив Юсов.

Представник ГУР наголосив на необхідності посилювати санкційний тиск на РФ, щоб у результаті чипи та мікросхеми з пральних машин, прасок чи телевізорів не використовувалися у російських ракетах.

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Джерело: Еспресо
Андрій Юсов, Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії
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