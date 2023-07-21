Є ознаки: у Франції заявили, що РФ отримує військову підтримку від Китаю

Китай може постачати Росії військове обладнання, яке країна-агресор використовує у повномасштабній війні проти України.

Про це повідомив у коментарі телеканалу CNN радник президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануель Бонн.

Журналіст запитав у дипломата, чи бачить Захід докази того, що Китай якимось чином озброює РФ у війні.

– Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми б хотіли, щоб вони не робили, – відповів Бонн.

На уточнювальне запитання, чи постачає Китай безпосередньо зброю, дипломат заявив, що йдеться про “військове обладнання”.

– Ну… військове обладнання… як нам відомо, він (Китай, – Ред.) постачає значні військові потужності до Росії, – зазначив Бонн.

Французькі чиновники згодом уточнили в коментарі CNN, що дипломат мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи та бронежилети.

За словами Еммануеля Бонна, дуже важливо, щоб Китай утримувався від підтримки агресора. На запитання, чого не слід робити Пекіну, дипломат пояснив, що він не повинен постачати зброю та надавати економічну підтримку РФ.

– Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна – це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових міркувань… І те, що поставлено на карту для нас в Україні – це набагато більше, ніж український суверенітет. Йдеться про стабільність у світі, – пояснив Бонн.

Від початку повномасштабної війни в Україні Китай наполягає, що є нейтральною стороною, та намагається представити себе потенційним “мирним посередником”.

Так, наприкінці лютого МЗС Китаю оприлюднило так званий мирний план із 12 пунктів. У ньому Пекін запропонував “припинення вогню” та відновлення “мирних переговорів” між Україною та РФ. Водночас не згадується, що Росія мала б спочатку припинити агресію та вивести війська.

За даними CNN, китайські державні оборонні компанії підтримували торговельні відносини з компаніями в РФ, які перебувають під санкціями, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Раніше на Заході попереджали, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги РФ. Офіційний Пекін це неодноразово заперечував.

Минулого місяця держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай запевнив США та інші країни, що не надаватиме летальну допомогу Росії. І у Вашингтоні “не бачили жодних доказів, що суперечать цьому”.

Джерело : CNN

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