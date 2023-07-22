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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Під Москвою чоловік захопив будинок Януковича та взяв заручників – його ліквідували

Під Москвою чоловік захопив будинок Януковича та взяв заручників – його ліквідували

У Підмосков’ї в Росії в елітному котеджному селищі Шервуд невідомий озброєний чоловік увірвався до будинку та спробував взяти заручників. Про це повідомляють Telegram-канали.

Повідомляється також, що будинок, в який вдерся озброєний чоловік, нібито колись належав президенту-втікачу Віктору Януковичу.

За даними російського ресурсу Baza, росіянин начебто кричав, що нещодавно повернувся з війни проти України. Він також заявляв, що будинок продавався і ніким не використовувався, а ще, що “він не чужий, а належить Богу”.

Також він заявляв, що начебто зібрав цілий арсенал зброї, аби “піти на Кремль”, а в котеджі він опинився, бо “так йому наказав зробити Бог”.

Под Москвой мужчина захватил дом Януковича и взял заложников – его ликвидировали

Фото: ресурс російських пропагандистів

Російські Telegram-канали писали, що чоловіком виявився 36-річний В’ячеслав Черненко, який приїхав до Московської області з Сибіру, а нещодавно нібито брав участь у війні проти України.

Под Москвой мужчина захватил дом Януковича и взял заложников – его ликвидировали

Фото: ресурс російських пропагандистів

Пропагандистські ЗМІ пізніше повідомили, що заручникам вдалося залишити будинок, після чого силовики розпочали штурм. Очевидці повідомляли, що чули два вибухи у котеджному селищі під час штурму. Чоловік нібито стріляв по силовиках. За попередніми даними, він був озброєний автоматом Калашникова із запасом патронів.

Згодом прокремлівське агентство повідомило, що озброєного чоловіка вбили під час штурму.

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