У Чорному морі зменшилася інтенсивність судноплавства через атаки РФ – ЗМІ

Кількість суден, які були доступними для перевезення українського зерна у Чорному морі, протягом тижня зменшилася на 35%, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Про це повідомляють іноземні видання з посиланням на інформацію платформи Shipfix (онлайн-майданчику, за допомогою якого можна відстежувати робочі процеси морського та торговельного секторів, що керується новаторськими інструментами з підтримкою штучного інтелекту).

Для замовлень на залишок липня і початок серпня доступно всього 20 суховантажів. Минулого тижня було доступно близько 32 суховантажів.

Москва відмовилася продовжувати Чорноморську зернову ініціативу для експорту продовольства з України.

Згодом Міністерство оборони Росії, а потім і МО України оголосили, що розглядатимуть всі судна, що прямують до портів, як такі, що потенційно перевозять військові вантажі. За останні чотири дні РФ кілька разів обстрілювала українські Чорноморські порти.

Джерело: Flipboard

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