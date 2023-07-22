В Україні був ліквідований російський пропагандист та бойовик Ростислав Журавльов: що відомо

Російський державний пропагандист Ростислав Журавльов, якого росЗМІ представляли воєнкором на війні в Україні, загинув під час обстрілу в П’ятихатках Запорізької області.

Про це у суботу, 22 липня, повідомили російські медіа.

Крім Журавльова під обстріл потрапили й колеги пропагандиста.

Смерть так званого воєнкора РФ також підтвердили в російському Міноборони. У оборонному відомстві РФ кажуть, що помер “від поранень через розрив касетного боєприпасу”, втім підтверджень щодо цього з боку українських військових наразі не надходило.

Примітно, що Журавльов мав якраз знімати черговий пропагандистський репортаж про роботу касетних боєприпасів на Запоріжжі.

Разом із Ростиславом Журавльовим під обстріл потрапив і фотокореспондент державного ЗМІ РФ Костянтин Михальчевський, який після отриманих поранень був переміщений до лікарні.

Ба більше, були також поранені “воєнкор” Роман Польшаков та оператор ще одного російського ЗМІ Дмитро Шиков.

Що відомо про Ростислава Журавльова

Про Журавльова стало відомо ще з 2014 року, коли він, зовсім не як воєнкор, зі зброєю в руках брав участь в агресії проти України. В мережі існують фото, де Журавльов вихваляється встановленим триколором РФ над Донецькою облрадою після штурму, в якому він особисто брав участь.

Сам він неодноразово публікував свої фотографії, де демонстрував, як бере участь у бойових діях проти українського населення.

Також Ростислав Журавльов з березня 2014 року був у Донецьку, де познайомився та товаришував з терористом Павлом Губарєвим.

Журавльов мав Telegram-канал, де висвітлював російсько-українську війну.

У минулому він був активістом Націонал-більшовицької партії і незареєстрованої партії Інша Росія Едуарда Лимонова, відділення якої очолював у Свердловську відділення.

За даними Радіо Свобода, крім окупації Донецьку на боці проросійських бойовиків, у 2014 році Журавльов також брав активну участь в анексії Криму Росією.

Також Журавльов був внесений на український сайт Миротворець, де вказаний, як російський воєнний злочинець та учасник відкритого військового вторгнення в Україну 24.02.2022. Крім того, Журавльов був причетний до геноциду українських громадян, повідомляється на сайті.

Фото: Денис Казанський

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