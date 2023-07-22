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Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ВМС США вперше в історії очолить жінка

ВМС США вперше в історії очолить жінка

Президент США Джо Байден пропонує адмірала Лізу Франчетті призначити головою Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Адмірал Ліза Франчетті нині обіймає посаду заступниці начальника Військово-морських операцій. Вона є офіцером надводного флоту з великим досвідом оперативної та політичної роботи.

Раніше вона обіймала посаду директорки зі стратегії Об’єднаного комітету начальників штабів і командувача Шостим флотом США. Вона також обіймала посади командувача Військово-морських сил США в Кореї, командира 9 авіаносної ударної групи і командира 15 авіаносної ударної групи.

Ліза Франчетті стане першою жінкою-командувачем ВМС і членом Об’єднаного комітету начальників штабів.

Франчетті має 38-річний досвід роботи.

Минулого року Байден обрав адмірала Лінду Фаган для керівництва Береговою охороною США – вона також стала першою жінкою-командиром.

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Фото: Navy.mil

Джо Байден, США
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