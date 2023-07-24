Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: ГУР про вибухи в Москві
Пошкодження даху будівлі Центрального військового оркестру Міноборони РФ під час атаки безпілотників у Москві вранці 24 липня свідчить лише про одне – Кремль не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Справді гарні новини…Те, що “бавовна” у Москві відбувається у тому квадраті, де знаходиться ключові будівлі сектору безпеки та оборони держави-терориста, означає, що навіть такі об’єкти і небо над ними вже не контролюється режимом Путіна, – наголосив розвідник.
За його словами, одночасно багато “бавовни” спостерігається у різних куточках на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму.
– Це процес, який триватиме і набиратиме обертів, поки окупанти не заберуться геть з України, – додав Юсов.
Щодо ранкових вибухів у Криму, він зауважив, що завдяки їм у ворога формується стійке розуміння, що територія півострова – це точно не тил і не безпечна територія для них.
Зранку 24 липня вибухи пролунали у Джанкойському районі окупованого Криму на складах боєприпасів в районі аеродрому, який атакували безпілотники. Окупаційна влада повідомила, що нібито їхня ППО збила 11 українських ударних дронів.
Після цього росіяни оголосили про евакуацію населення довколишніх сіл у радіусі 5 км, знову закрили проїзд Керченським мостом, призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та трасою Джанкой-Сімферополь.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик