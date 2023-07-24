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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: ГУР про вибухи в Москві

кремль
Фото: Unsplash

Пошкодження даху будівлі Центрального військового оркестру Міноборони РФ під час атаки безпілотників у Москві вранці 24 липня свідчить лише про одне – Кремль не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Справді гарні новини…Те, що “бавовна” у Москві відбувається у тому квадраті, де знаходиться ключові будівлі сектору безпеки та оборони держави-терориста, означає, що навіть такі об’єкти і небо над ними вже не контролюється режимом Путіна, – наголосив розвідник.

За його словами, одночасно багато “бавовни” спостерігається у різних куточках на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму.

– Це процес, який триватиме і набиратиме обертів, поки окупанти не заберуться геть з України, – додав Юсов.

Щодо ранкових вибухів у Криму, він зауважив, що завдяки їм у ворога формується стійке розуміння, що територія півострова – це точно не тил і не безпечна територія для них.

Зранку 24 липня вибухи пролунали у Джанкойському районі окупованого Криму на складах боєприпасів в районі аеродрому, який атакували безпілотники. Окупаційна влада повідомила, що нібито їхня ППО збила 11 українських ударних дронів.

Після цього росіяни оголосили про евакуацію населення довколишніх сіл у радіусі 5 км, знову закрили проїзд Керченським мостом, призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та трасою Джанкой-Сімферополь.

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Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: ГУР про вибухи в Москві

Андрій Юсов, Війна в Україні, Вибух, Крим, Міноборони РФ, Москва, Розвідка, Російська агресія
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