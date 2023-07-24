Leopard, БТР і вантажівки: Іспанія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Міністерство оборони Іспанії оголосило про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України.

Новий пакет військової допомоги включає чотири танки Leopard 2A4, 10 бронеавтомобілів М-113 ТОА (з них три для Державної прикордонної служби України), 10 вантажівок ВМФ для ДПСУ та ЗСУ.

Водночас Іспанія передасть Україні багатоцільовий броньований автомобіль, а також п’ять машин швидкої медичної допомоги.

Серед них – три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, які прямуватимуть у різні військові госпіталі, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).

В іспанському Міноборони додали, що польовий госпіталь, відправлений 18 липня транзитом через Польщу, вже перебуває на території України.

Джерело: Міноборони Іспанії

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