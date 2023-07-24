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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Leopard, БТР і вантажівки: Іспанія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Leopard
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Іспанії оголосило про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України.

Новий пакет військової допомоги включає чотири танки Leopard 2A4, 10 бронеавтомобілів М-113 ТОА (з них три для Державної прикордонної служби України), 10 вантажівок ВМФ для ДПСУ та ЗСУ.

Водночас Іспанія передасть Україні багатоцільовий броньований автомобіль, а також п’ять машин швидкої медичної допомоги.

Серед них – три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, які прямуватимуть у різні військові госпіталі, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).

В іспанському Міноборони додали, що польовий госпіталь, відправлений 18 липня транзитом через Польщу, вже перебуває на території України.

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Джерело: Міноборони Іспанії

Іспанія, БТР, Війна в Україні, ЗСУ, Міноборони, Танки для України, українські військові, Українська армія
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