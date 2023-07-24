Жодного кубометра з РФ: до зими Чехія заповнила газові сховища на 90%
Попри повну відмову від російського газу, Чехія вже зараз фактично готова до опалювального сезону, заповнивши підземні сховища на 90% за рахунок постачання скрапленого природного газу з нідерландського терміналу Емсхафен.
За даними енергетичної групи ČEZ, за перше півріччя термінал обробив 12 суден з СПГ, призначених для Чехії.
Станом на суботу, 22 липня, підземні сховища газу у Чехії були заповнені на 89,9%. Того ж дня минулого року – майже на 78%.
Найбільше газу, необхідного країні для проходження зими, зберігається в резервуарах компанії RWE Gas Storage. Зараз вони заповнені майже на 88%.
Завод в Емсхафені може переробляти до 8 млрд кубометрів газу на рік, з яких три мільярди призначені для Чеської Республіки, що становить понад третину річного споживання країни.
– Термінал в Емсхафені став першим СПГ-терміналом, який почав працювати в Європі після російського вторгнення в Україну, і він робить значний внесок у зміцнення чеської та європейської енергетичної безпеки. Я радий, що термінал виконує своє призначення, і що СПГ-танкери обробляються швидко, – заявив міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела.
Цей термінал запустили 15 вересня минулого року. Компанія ČEZ придбала потужності терміналу на п’ять років, до вересня 2027 року.
У квітні в уряді Чехії заявили, що повністю позбулися залежності від російського газу в першому кварталі 2023 року.
Джерело: Novinky
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