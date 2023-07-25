Бундесвер уперше розкритикував дії ЗСУ під час контрнаступу – Bild

Німецький Бундесвер розкритикував методи ведення контрнаступу Збройними силами України. Там нарікають, що українська армія неправильно використовує освоєні на Заході методи ведення війни.

Про це пише видання Bild, яке ознайомилось із секретним документом Бундесверу.

Серед головних недоліків називають розділення бойових підрозділів, через що “не проглядається спільне ведення бою”.

На думку Бундесверу, це не лише збільшує “небезпеку дружнього вогню”, тобто вогню у відповідь із боку власних військ, а й “в такому разі відсутні елементи маневру для нарощування власного імпульсу або встановлення вогневої переваги”.

– Іншими словами, через те, що Україна розбиває свої бригади, які пройшли західну підготовку, на менші підрозділи, та іноді дозволяє групам з 10-30 солдатів, ізольованим від решти військ, атакувати ворожі позиції, ні західна підготовка, ні краще озброєння, ні велика кількість наявних солдатів не мають жодного сенсу, – пояснює Bild.

Також із критикою висловилися щодо навчань досвідчених українських військовослужбовців, які за їхніми даними, гірше засвоюють західні принципи підготовки або “взагалі не беруть у ній участі”.

У документі йдеться про те, що командний склад демонструє “частково значні недоліки на відповідному рівні в управлінні та застосуванні командних процесів, що частково призводить до ухвалення неправильних і небезпечних рішень”.

Там констатують, що такі чинники, як розділення бригад і відсутність належної підготовки в командного складу, можуть пояснювати повільне просування Сил оборони України під час контрнаступу.

Джерело : Bild

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