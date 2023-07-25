У Москві починається “перехідний момент” влади після бунту вагнерівців – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що Росія перебуває на початку “перехідного моменту” після невдалого збройного бунту власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина.

Таку думку Резніков висловив в інтерв’ю CNN.

За його словами, заколот ПВК Вагнера – це державний переворот; реальна ілюстрація того, що режим у Кремлі став слабшим.

– Це означає, що вони вже не такі сильні, як роком раніше. Я думаю, що ми побачимо продовження цього так званого конфлікту, – сказав міністр.

Нагадаємо, що наприкінці червня Євген Пригожин очолив збройний бунт. Попри те, що заколот провалився, ця подія поставила під сумнів ефективність, готовність і навіть лояльність деяких російських силових підрозділів.

Олексій Резніков на запитання, чи не є це свідченням того, що оточення Путіна бореться за владу, сказав: Я думаю, що конфлікт між ними почався.

Раніше директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що Пригожин зараз перебуває в Мінську, і передбачив, що власник Вагнера зрештою зіткнеться з відплатою з боку Путіна.

Джерело : CNN

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