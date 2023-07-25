У Москві починається “перехідний момент” влади після бунту вагнерівців – Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що Росія перебуває на початку “перехідного моменту” після невдалого збройного бунту власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина.
Таку думку Резніков висловив в інтерв’ю CNN.
За його словами, заколот ПВК Вагнера – це державний переворот; реальна ілюстрація того, що режим у Кремлі став слабшим.
– Це означає, що вони вже не такі сильні, як роком раніше. Я думаю, що ми побачимо продовження цього так званого конфлікту, – сказав міністр.
Нагадаємо, що наприкінці червня Євген Пригожин очолив збройний бунт. Попри те, що заколот провалився, ця подія поставила під сумнів ефективність, готовність і навіть лояльність деяких російських силових підрозділів.
Олексій Резніков на запитання, чи не є це свідченням того, що оточення Путіна бореться за владу, сказав: Я думаю, що конфлікт між ними почався.
Раніше директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що Пригожин зараз перебуває в Мінську, і передбачив, що власник Вагнера зрештою зіткнеться з відплатою з боку Путіна.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик