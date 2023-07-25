Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
У США пояснили, чи готовий Путін до мирних переговорів з Україною
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Москві починається “перехідний момент” влади після бунту вагнерівців – Резніков

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков стверджує, що Росія перебуває на початку “перехідного моменту” після невдалого збройного бунту власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина.

Таку думку Резніков висловив в інтерв’ю CNN.

За його словами, заколот ПВК Вагнера – це державний переворот; реальна ілюстрація того, що режим у Кремлі став слабшим.

– Це означає, що вони вже не такі сильні, як роком раніше. Я думаю, що ми побачимо продовження цього так званого конфлікту, – сказав міністр.

Нагадаємо, що наприкінці червня Євген Пригожин очолив збройний бунт. Попри те, що заколот провалився, ця подія поставила під сумнів ефективність, готовність і навіть лояльність деяких російських силових підрозділів.

Олексій Резніков на запитання, чи не є це свідченням того, що оточення Путіна бореться за владу, сказав: Я думаю, що конфлікт між ними почався.

Раніше директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що Пригожин зараз перебуває в Мінську, і передбачив, що власник Вагнера зрештою зіткнеться з відплатою з боку Путіна.

Читайте також
Україна від заколоту Пригожина лише виграє, а Шойгу ледь тримається в кріслі – ISW
У Москві починається “перехідний момент” влади після бунту вагнерівців – Резніков

Джерело: CNN
Володимир Путін, Олексій Резніков, ПВК Вагнера
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Так, це виклик: експерт про ймовірну загрозу від вагнерівців у Білорусі та поїздку Залужного на Рівненську АЕС
Бойовик ПВК Вагнера
Це не комп’ютерна гра: Резніков про контрнаступ та його відставання від графіка
Олексій Резніков
”Вагнерівці” у Білорусі не мають достатньо сил, щоби становити загрозу для Польщі – ГУР
ПВК Вагнер
Путін на 5 років підвищив граничний вік перебування військових РФ у запасі
володимир путін
Резніков надасть США звіт про використання ЗСУ касетних боєприпасів
У Москві починається “перехідний момент” влади після бунту вагнерівців – Резніков
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)
У Москві починається “перехідний момент” влади після бунту вагнерівців – Резніков
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.07.2023)
У Москві починається “перехідний момент” влади після бунту вагнерівців – Резніков
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (24.07.2023)
У Москві починається “перехідний момент” влади після бунту вагнерівців – Резніков
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)
У Москві починається “перехідний момент” влади після бунту вагнерівців – Резніков
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь