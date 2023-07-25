Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Ніч у Криму була гучною: вибухи чули в кількох місцях
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Над Сирією винищувач РФ пошкодив сигнальними ракетами американський дрон

MQ-9 Reaper
Фото: Depositphotos

Російський винищувач пролетів за кілька метрів від американського безпілотника MQ-9 Reaper над Сирією і випустив по ньому сигнальні ракети, пошкодивши дрон.

Про це повідомило агентство Associated Press, посилаючись на заяву американських військових.

Високопоставлений командувач ВПС США заявив, що інцидент стався 23 липня і був спробою росіян збити безпілотник MQ-9 Reaper.

Лише тиждень тому російський винищувач пролетів у небезпечній близькості від американського літака-розвідника з екіпажем в регіоні, поставивши під загрозу життя чотирьох американців на борту.

— Одна з російських ракет влучила в американський дрон MQ-9, серйозно пошкодивши його пропелер. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці, – заявив глава Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

За його словами, оператор, який керував безпілотником дистанційно, утримав його в повітрі і повернув на базу.

Офіційні особи в США зауважують, що протягом останніх тижнів російські винищувачі неодноразово переслідували американські безпілотники MQ-9, які виконують місії з боротьби з угрупованням “Ісламська держава” здебільшого в західній Сирії.

Зазначається, що за останні три тижні російські винищувачі неодноразово пролітали на небезпечній відстані від американських MQ-9, запускаючи сигнальні ракети і змушуючи безпілотники здійснювати маневри ухилення.

У Сирії перебуває близько 900 американських військовослужбовців, інші прибувають та проводять ротації для проведення місій, спрямованих проти бойовиків угруповання “Ісламська держава”.

Читайте також
MQ-9 Reaper міг пошкодити російський Су-27 під час зіткнення над Чорним морем – Пентагон
Пентагон

Джерело: AP News
Безпілотники, літаки РФ, Росія, Сирія, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Із боєприпасами для NASAMS та HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні на $400 млн
Пентагон
РФ за допомогою Ірану будує завод дронів, який може значно вплинути на війну проти України – ЗМІ
Над Сирією винищувач РФ пошкодив сигнальними ракетами американський дрон
Японія може змінити свої закони для того, щоби надати Україні зброю – Kyodo
Фуміо Кісіда
Вночі ворожі Шахеди атакували інфраструктурний об’єкт на Житомирщині
дрон Shahed Герань-2
Був “паралізований” і не віддав жодного наказу: Путіна попередили про заколот Пригожина за кілька днів
володимир путін
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової
Над Сирією винищувач РФ пошкодив сигнальними ракетами американський дрон
Фатальна помилка Заходу: чому Україна вже 20 років намагається потрапити в НАТО
Над Сирією винищувач РФ пошкодив сигнальними ракетами американський дрон
Ціни на житло у Львові перевищують столичні: як придбати квартиру не за всі гроші світу
Над Сирією винищувач РФ пошкодив сигнальними ракетами американський дрон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)
Над Сирією винищувач РФ пошкодив сигнальними ракетами американський дрон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь