Над Сирією винищувач РФ пошкодив сигнальними ракетами американський дрон
Російський винищувач пролетів за кілька метрів від американського безпілотника MQ-9 Reaper над Сирією і випустив по ньому сигнальні ракети, пошкодивши дрон.
Про це повідомило агентство Associated Press, посилаючись на заяву американських військових.
Високопоставлений командувач ВПС США заявив, що інцидент стався 23 липня і був спробою росіян збити безпілотник MQ-9 Reaper.
Лише тиждень тому російський винищувач пролетів у небезпечній близькості від американського літака-розвідника з екіпажем в регіоні, поставивши під загрозу життя чотирьох американців на борту.
— Одна з російських ракет влучила в американський дрон MQ-9, серйозно пошкодивши його пропелер. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці, – заявив глава Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.
За його словами, оператор, який керував безпілотником дистанційно, утримав його в повітрі і повернув на базу.
Офіційні особи в США зауважують, що протягом останніх тижнів російські винищувачі неодноразово переслідували американські безпілотники MQ-9, які виконують місії з боротьби з угрупованням “Ісламська держава” здебільшого в західній Сирії.
Зазначається, що за останні три тижні російські винищувачі неодноразово пролітали на небезпечній відстані від американських MQ-9, запускаючи сигнальні ракети і змушуючи безпілотники здійснювати маневри ухилення.
У Сирії перебуває близько 900 американських військовослужбовців, інші прибувають та проводять ротації для проведення місій, спрямованих проти бойовиків угруповання “Ісламська держава”.
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