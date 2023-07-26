Норвегія виділила €22 млн на військову підтримку ЗСУ: куди спрямують гроші
Уряд Норвегії передав фінансову підтримку в межах Європейського фонду миру в розмірі €22 млн, які планують витратити на військову допомогу Збройним силам України.
Про це заявив верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Рада ЄС.
– Спільні зусилля ЄС і Норвегії з надання військової допомоги Україні є зразковим прикладом того, як синергія може багаторазово збільшити підтримку в її боротьбі з російською агресією, – стверджує представник ЄС.
Боррель наголосив, що Норвегія виділила цю суму спеціально на постачання боєприпасів і запасних частин для танків Leopard 2. Це вже вдруге уряд Норвегії передає фінансовий внесок до Європейського фонду миру.
Джерело: Рада Європейського Союзу
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