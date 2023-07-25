Як оплатити польський штраф 2023: що знадобиться та чи можливо це зробити в Україні

Польська система штрафів дещо відрізняється від української. Закони та правила в Польщі регулюють різні сфери життя: поведінка у громадських місцях, утримання домашніх тварин, правила дорожнього руху, сплата податків і внесків тощо.

Отримати адміністративне стягнення у Польщі можна, наприклад, за гриль у забороненому місці, за збирання грибів, неправильне паркування, порушення ПДР, фарбування фасадів чи вікон і навіть за неправильне використання балкона.

Оскільки наші громадяни не звикли до таких правил та законів, отримати польський штраф може кожен українець.

Факти ICTV дізналися, які є види штрафів у Польщі та як їх правильно оплачувати.

Штрафна система в Польщі: які є види штрафів

У Польщі є кілька видів штрафів. Один із таких – штраф за безквитковий проїзд (mandat za brak biletu). Він вважається особливим, оскільки його стягує безпосередньо компанія, яка надає послуги з перевезення пасажирів.

– Сплатити його можна впродовж одно року, проте, якщо закрити порушення в найкоротші терміни, може діяти знижка. Зверніть увагу, що за несплати штрафу перевізник має право звернутися до колекторських організацій або до суду.

Також у Польщі є адміністративні штрафи:

штраф за порушення (mandate karny) положень Кодексу про незначні правопорушення (Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia);

адміністративне покарання (kara administracyjna) за недотримання положень Кодексу адміністративного судочинства;

різноманітні грошові стягнення за порушення нормативно-правових актів у сфері оподаткування, екології, постанов місцевих органів влади тощо.

Сам штраф на вигляд як квитанція чи постанова, там завжди зазначено підстави для накладення штрафу, його сума та реквізити на оплату.

– Штрафну квитанцію вам можуть вручити особисто або надіслати поштою. Зазвичай термін оплати – 7 днів. Проте іноді може бути й 14 днів.

Зверніть увагу, якщо ви впевнені, що не порушили жодних законів і правил, ви маєте повне право оскаржити виписаний штраф. Для цього необхідно написати заяву до установи, яка його ініціювала. Стягнення або буде скасовано, або ж справу скерують ​​до суду, який ухвалить остаточне рішення.

Як сплатити польський штраф 2023

Кожен зі штрафів має свою назву та особливості оплати:

Готівковий (mandat gotówkowy) – такий вид штрафу найчастіше виписують іноземцям (туристам), які не мають посвідки на проживання в Польщі. Готівковий штраф можна закрити відразу в державному органі, який його виписав. Сплатити mandat gotówkowy можна готівкою чи карткою. Бажано – якнайшвидше!

– такий вид штрафу найчастіше виписують іноземцям (туристам), які не мають посвідки на проживання в Польщі. Готівковий штраф можна закрити відразу в державному органі, який його виписав. Сплатити mandat gotówkowy можна готівкою чи карткою. Бажано – якнайшвидше! Кредитований (mandat kredytowany) – на його сплату дають 7 днів . Такий штраф можуть виписати тому, хто має постійне місце проживання в Польщі. Погашення штрафу зазвичай відбувається через банківську систему – на квитанції буде вказано номер рахунку на який потрібно надіслати кошти.

– на його сплату дають . Такий штраф можуть виписати тому, хто має постійне місце проживання в Польщі. Погашення штрафу зазвичай відбувається через банківську систему – на квитанції буде вказано номер рахунку на який потрібно надіслати кошти. Заочний (zaoczny) – його зазвичай відправляють листом разом із реквізитами для погашення. Наприклад, якщо ви перевищили швидкість і авто зафіксувала камера, на вашу пошту надійде лист, штрафна квитанція та реквізити для оплати. Погасити такий штраф потрібно за 14 днів.

Зверніть увагу, що прострочення сплати деяких видів штрафів може призвести до нарахування пені. Наприклад, це стосується штрафів порушення податкового законодавства.

То як же сплатити польський штраф? Найзручніше це робити через інтернет. Це дуже швидко та майже без комісії. Потрібно просто надіслати гроші на реквізити, вказані на штрафній квитанції.

Також порушники можуть заплатити штраф місці або карткою. Наприклад, якщо вам виписують штраф за перевищення швидкості, то ви можете відразу його сплатити.

Найменш популярний спосіб – оплата штрафу через поштове відділення. У такому разі вам доведеться втратити більше часу, а ще – сплатити додаткові комісії.

Перевірити нараховані штрафи ви можете на державному польському порталі.

Чи можливо сплатити польський штраф в Україні

Якщо ви не проживаєте у Польщі на постійній основі, то штраф, найімовірніше, знімуть з вас під час перетину кордону.

Якщо ж ви все-таки виїхали з країни та хочете оплатити штраф в Україні, зробити це можна за допомогою інтернет-банкінгу, перерахувавши кошти на реквізити, вказані у штрафній квитанції.

Чому важливо вчасно сплачувати штрафи у Польщі

Якщо ви не закриєте штраф вчасно чи затягнете з оплатою, може розпочатися судове провадження. Його результати не найприємніші.

Якщо ви й після цього відмовляєтесь оплачувати штраф, розпочнеться виконавче провадження. В результаті необхідна сума буде примусово стягнута з ваших доходів (зарплати чи пенсії), також можуть заарештувати банківські рахунки чи майно.

Загалом, термін давності таких штрафів – три роки, проте польським органам цілком вистачить цього часу, щоб стягнути з вас потрібну суму коштів.

Якщо ж іноземець порушив закон і не оплатив штраф, йому можуть заборонити в’їжджати до країни!

Джерело: TransferGo, UAinKrakow

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