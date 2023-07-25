Зеленський анонсував початок реалізації плану запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях

Президент України Володимир Зеленський зібрав на засідання представників Верховної Ради та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту, які стосуються темпу інтеграції з НАТО.

Глава держави повідомив, що уряд має чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях.

– Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі, – стверджує президент України.

За словами Володимира Зеленського, одночасно з цим починається спільна України з НАТО підготовка плану взаємосумісності.

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