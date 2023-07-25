Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Ніч у Криму була гучною: вибухи чули в кількох місцях
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський анонсував початок реалізації плану запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях

Зеленський анонсував початок реалізації плану запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зібрав на засідання представників Верховної Ради та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту, які стосуються темпу інтеграції з НАТО.

Глава держави повідомив, що уряд має чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях.

– Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі, – стверджує президент України.

За словами Володимира Зеленського, одночасно з цим починається спільна України з НАТО підготовка плану взаємосумісності.

Читайте також
В Силах безпеки та оборони України запроваджено майже чверть стандартів НАТО
Україна-НАТО

Війна в Україні, Володимир Зеленський, НАТО, Президент України, Саміт НАТО, Україна-НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні ще дві системи ППО Skynex
система ППО Skynex
Нардепа Олександра Пономарьова відправлено під варту на два місяці – рішення суду
Олександр Пономарьов
Бундесвер вперше розкритикував дії ЗСУ під час контрнаступу — Bild
ЗСУ, українська армія
Японія може змінити свої закони для того, щоби надати Україні зброю – Kyodo
Фуміо Кісіда
У Євпаторії пролунали вибухи, в деяких районах зникло світло
Вибух
Відео
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової

Ангеліна – бойовий медик із позивним Миша та її колега Денис на псевдо Ангел служать у 72 бригаді. Яка минулої весни не пустила загарбників до Києва. І яка ось уже рік тримає випалений Вугледар.

Тетяна Наконечна
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Зеленський анонсував початок реалізації плану запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях
Фатальна помилка Заходу: чому Україна вже 20 років намагається потрапити в НАТО
Зеленський анонсував початок реалізації плану запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях
Ціни на житло у Львові перевищують столичні: як придбати квартиру не за всі гроші світу
Зеленський анонсував початок реалізації плану запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)
Зеленський анонсував початок реалізації плану запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь