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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Авіація та товари подвійного призначення: посли ЄС схвалили нові санкції проти Білорусі

прапори ЄС
Фото: Pixabay

Посли країн Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі у середу, 26 липня.

На сторінці Головування Іспанії в Раді ЄС у Twitter зазначили, що посли ЄС домовилися про запровадження обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та причетність Мінська до російської агресії проти України.

— Заходи включають внесення до списків фізичних та юридичних осіб, – йдеться в повідомленні.

За інформацією журналіста Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, санкції здебільшого стосуються авіації та товарів подвійного призначення.

— Посли ЄС щойно схвалили санкції проти Білорусі. В основному авіація та товари подвійного призначення. Ще важливіше – жодних відступів для калію. Але очікуйте, що це питання знову постане восени, – написав журналіст.

Раніше у липні комітет у закордонних справах Європарламенту закликав суд у Гаазі видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зокрема у доповіді про відносини ЄС з Білоруссю йдеться про відповідальність режиму Лукашенка за шкоду, завдану Україні війною, скоєні злочини та роль у незаконному вивезенні українських дітей.

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Європейський Союз, Білорусь, санкції
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