Авіація та товари подвійного призначення: посли ЄС схвалили нові санкції проти Білорусі

Посли країн Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі у середу, 26 липня.

На сторінці Головування Іспанії в Раді ЄС у Twitter зазначили, що посли ЄС домовилися про запровадження обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та причетність Мінська до російської агресії проти України.

— Заходи включають внесення до списків фізичних та юридичних осіб, – йдеться в повідомленні.

#COREPERII | Today, EU ambassadors agreed on adopting restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian agression against Ukraine. The measures include listings of individuals and entities. — Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) July 26, 2023

За інформацією журналіста Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, санкції здебільшого стосуються авіації та товарів подвійного призначення.

— Посли ЄС щойно схвалили санкції проти Білорусі. В основному авіація та товари подвійного призначення. Ще важливіше – жодних відступів для калію. Але очікуйте, що це питання знову постане восени, – написав журналіст.

Раніше у липні комітет у закордонних справах Європарламенту закликав суд у Гаазі видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зокрема у доповіді про відносини ЄС з Білоруссю йдеться про відповідальність режиму Лукашенка за шкоду, завдану Україні війною, скоєні злочини та роль у незаконному вивезенні українських дітей.

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