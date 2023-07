Авіація та товари подвійного призначення: посли ЄС схвалили нові санкції проти Білорусі

Посли країн Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі у середу, 26 липня.

На сторінці Головування Іспанії в Раді ЄС у Twitter зазначили, що посли ЄС домовилися про запровадження обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та причетність Мінська до російської агресії проти України.

— Заходи включають внесення до списків фізичних та юридичних осіб, – йдеться в повідомленні.

#COREPERII | Today, EU ambassadors agreed on adopting restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian agression against Ukraine. The measures include listings of individuals and entities.

